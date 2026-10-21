ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội tìm chủ sở hữu xe máy nhãn hiệu Honda FORTUNE (màu đỏ, BKS: 88G1-021.69 Số máy; FMI310K01159. Số khung; JB04A1013201). Liên quan vụ án Ma túy tại phường Xuân Đỉnh, TP.Hà Nội

Cơ quan CSĐT-TP. Hà Nội tìm chủ sở hữu xe máy nhãn hiệu Honda FORTUNE (màu đỏ, BKS: 88G1-021.69 Số máy; FMI310K01159. Số khung; JB04A1013201). Liên quan vụ án Ma túy tại phường Xuân Đỉnh, TP.Hà Nội. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến chiếc xe máy trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Tâm qua số điện thoại 097 9494607 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.