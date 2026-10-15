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Truy tìm 4 đối tượng trong vụ án "tổ chức đánh bạc, đánh bạc"

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Xuân Công

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy tìm 4 người trong vụ án "Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra vụ án "Đánh bạc, tổ chức đánh bạc" xảy tại Hà Nội và các tỉnh thành phố, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định truy tìm đối với 4 cá nhân, gồm Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, trú tại TP Hà Nội); Phạm Thị Nhung (SN 1970, trú tại TP Hà Nội); Đỗ Văn Lang (SN 1976, trú tại TP. HCM) và Nguyễn Xuân Giảng (SN 1995, trú tại tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Phạm Thị Nhung
Đối tượng Phạm Thị Nhung
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường.
Đối tượng Nguyễn Xuân Giảng
Đối tượng Nguyễn Xuân Giảng
Đối tượng Đỗ Văn Lang.
Đối tượng Đỗ Văn Lang.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an kêu gọi các cá nhân này ra trình diện, hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật (địa chỉ liên hệ: Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 0993378599, gặp Điều tra viên Tạ Thái Vương).

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Từ khóa:

#Bộ Công an

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