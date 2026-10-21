Tìm tung tích nạn nhân tử vong trên sông Hồng

Khoảng 07h30 ngày 06/9/2026, Công an xã Nam phù nhận được tin báo của bà Lý Thị Thiệp, SN; 1958, HKTT: Thôn Tranh Khúc, Nam Phù, Hà Nội phát hiện có 01(một) xác chết là nam giới (chưa rõ tung tích, khoảng trên 50 tuổi) mặc quần dài, áo cộc tay tối màu đang nằm sấp tại mép của bờ kè Sông Hồng thuộc địa phận thôn Văn Uyên - Tranh Khúc, Nam Phù, Hà Nội. Công an xã đã phối hợp Đội giao thông đường thủy, Đội phòng cháy, cứu nạn cứu hộ, đưa thi thể lên bờ. Công an xã phối hợp với VKS khu vực 11, Phòng PC09 TP Hà Nội, khám nghiệm hiện trường, khám nhiệm tử thi. Sau đó Công an xã đã bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương theo đúng quy định.

Để làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị tìm người nhân chứng, chứng kiến sự việc, nhân thân gia đình của nạn nhân. Nếu có công dân biết thông tin nội dung vụ việc hoặc có camera hành trình ghi lại nội dung vụ việc thì cung cấp cho Cơ quan điều tra theo số điện thoại 0869198833 (Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Điều tra viên).