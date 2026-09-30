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Tìm chủ sở hữu xe Toyota Innova

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A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý điều tra vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ngày 22/06/20256 tại khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác minh có liên quan đến xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, màu trắng, BKS: 30H-603.37, số khung: RL4AW3EM0N3710538, số máy: 1TRA959024.
Cá nhân/ tổ chức nào là chủ sở hữu của xe ô tô nêu trên, liên hệ với Công an phường Tây Hồ, địa chỉ số 99 đường Xuân La, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đ/c Vũ Thế Anh – Điều tra viên, số điện thoại 0983364147.

Từ khóa:

#Toyota Innova

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