Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Giải Phóng

ANTD.VN -Ngày 15/10/2026, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo của Đội CSGT 14 - CATP Hà Nội về vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/10/2026, nạn nhân đưa vào bệnh viện Bạch Mai, sau đó đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định: Khoảng 22h ngày 14/10/2026 anh N.Đ.P, sinh năm: 1970; trú tại xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội điều khiển xe máy Wave màu đen, BKS: 29Z4 - 17... đi một mình hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi, khi đến đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, khu vực đối diện số 1337 đường Giải Phóng thì bị tai nạn giao thông.

Lúc mới xảy ra tai nạn, nạn nhân vẫn tỉnh táo và kể lại với người thân về việc bị xe máy đi cùng chiều đâm vào đuôi ngã ra đường, rồi bị ô tô đi phía sau chẹt vào phần vai phải và tai phải.

Đề nghị người dân ai chứng kiến sự việc trên, cung cấp thông tin đến Công an phường Hoàng Liệt để phục vụ công tác điều tra, xử lý.