An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên đường Giải Phóng

0 bình luận
PV

ANTD.VN -Ngày 15/10/2026, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo của Đội CSGT 14 - CATP Hà Nội về vụ việc tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/10/2026, nạn nhân đưa vào bệnh viện Bạch Mai, sau đó đã tử vong. 

Cơ quan chức năng xác định: Khoảng 22h ngày 14/10/2026 anh N.Đ.P, sinh năm: 1970; trú tại xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội điều khiển xe máy Wave màu đen, BKS: 29Z4 - 17... đi một mình hướng Giải Phóng - Ngọc Hồi, khi đến đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, khu vực đối diện số 1337 đường Giải Phóng thì bị tai nạn giao thông.

Lúc mới xảy ra tai nạn, nạn nhân vẫn tỉnh táo và kể lại với người thân về việc bị xe máy đi cùng chiều đâm vào đuôi ngã ra đường, rồi bị ô tô đi phía sau chẹt vào phần vai phải và tai phải.

Đề nghị người dân ai chứng kiến sự việc trên, cung cấp thông tin đến Công an phường Hoàng Liệt để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Từ khóa:

#tai nạn giao thông #tìm nhân chứng

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng