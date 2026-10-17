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Tìm chủ sở hữu xe máy

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ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 3/8/2026 tại Quốc lộ 32 đoạn thuộc địa phận xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông là 01(một) chiếc xe môtô nhãn hiệu HONDA, BKS: 29Z1-250.70, số máy: HA08E1663471, số khung: RLHHA0809AY363372, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 023602, tên chủ xe: Nguyễn Văn Đô, sinh năm 1988, địa chỉ: Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (nay là khu 4 Nội Đồng, xã Quang Minh, Tp Hà Nội). Cơ quan CSĐT đã tiến hành làm việc với anh Đô, anh trình bày vào khoảng 07/2022, anh Đô đã bán chiếc xe trên cho người khác không nhớ họ tên, địa chỉ, không có giấy tờ mua bán.

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Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc xe trên. Mọi thông tin cần trao đổi, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Địa chỉ: Số 20 tổ 1 Ái Mỗ, phường Sơn Tây, TP Hà Nội, Đồng chí Đoàn Mạnh Hùng, Điều tra viên, số điện thoại: 09.838.959.92).

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