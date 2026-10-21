ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến vụ án: Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 04/10/2026, trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng với nhiều thủ đoạn khác nhau (giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện hỗ trợ dịch vụ về thẻ; gửi các đường link giả mạo ngân hàng, sàn thương mại điện tử yêu cầu cung cấp thông tin thẻ; chụp lén thông tin thẻ; cài đặt thiết bị sao chép dữ liệu thẻ;...) đã chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng, thẻ thanh toán của người bị hại rồi liên kết thông tin thẻ vào ví điện tử trên thiết bị di động của các đối tượng.

Sau đó, các đối tượng sử dụng thiết bị di động đã tích hợp thẻ chiếm đoạt được đến các cửa hàng điện máy, cửa hàng di động để thanh toán mua điện thoại di động qua máy POS tại cửa hàng. Khi đó, người bị hại sẽ nhận được thông báo từ ngân hàng với nội dung thẻ bị trừ tiền thanh toán mua hàng tại cửa hàng điện máy, di động.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Đội 5, PC02) thông báo tìm người bị hại, người liên quan bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội, (qua Phòng Cảnh sát hình sự; hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Đăng Hùng - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0944445678) để phối hợp giải quyết.