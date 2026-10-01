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Truy tìm người liên quan đến vụ việc

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A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý, xác minh đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại số 2 ngách 5 ngõ 108 Nghi Tàm, phường Hồng Hà, TP Hà Nội vào ngày 12/03/2026.

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Đối tượng Lê Đình Hải

Quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan là Lê Đình Hải, sinh ngày: 05/02/1987, số CCCD: 038087001277, nơi thường trú: Thôn 1, Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa), số điện thoại: 0847096886.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xácđịnhđượcLê Đình Hải đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Lê Đình Hảiở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Cán bộ điều traHoàng Anh Quân, SĐT: 0979637682) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Từ khóa:

#Đối tượng Lê Đình Hải

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