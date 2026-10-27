Tìm người liên quan đến vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh tố giác tội phạm của anh Lê Thanh Tuyên (Sinh năm: 1973; HKTT: TDP Thuận Phước, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) tố giác Lê Thị Xuân (Sinh năm: 1987; HKTT: Phòng 804, HH1B, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền đăng ký cho người lao động vào phỏng vấn tại Đại sứ quán Hunggary để đi xuất khẩu lao động, xảy ra từ năm 2020 đến năm 2021.

Quá trình trình xác minh xác định: Trong khoảng từ tháng 12/2020 đến tháng 05/2021 Lê Thanh Tuyên đã nhận tiền của 14 khách hàng có tên lần lượt như sau: Hằng, Dung, Pháp, Phong, Thuận, Bảo Tiên, Đức, Hùng, Long, Yến, Hà, Ly, Duy, Linh (Chưa xác định được nhân thân, tên, tuổi cụ thể)

Để phục vụ công tác điều tra giải quyết tố giác tội phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là người bị hại nộp tiền đi phỏng vấn tại Đại sứ quan Hunggary cho Lê Thanh Tuyên thì đến trụ sở Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 15 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP Hà Nội) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Thanh Khánh, SĐT: 0909270186 để được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết.