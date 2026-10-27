Tìm bị hại, người biết thông tin vụ việc

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hiện đang thụ lý điều tra vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 24/6/2026 tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Lê Quang Đạt; Sinh ngày: 26/11/1997; Số CCCD: 024097007053; Trú tại: Số 14 ngõ 19 đường Khánh Thiên, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh (Có ảnh kèm theo) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn liên hệ gặp những người bán xe mô tô qua mạng, hỏi mượn xe đi thử và bỏ trốn chiếm đoạt xe mô tô.

Đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin cần cung cấp thì liên hệ với Công an phường Tây Hồ, địa chỉ số 99 đường Xuân La, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đ/c Vũ Thế Anh – Điều tra viên, số điện thoại 0983364147 để giải quyết”