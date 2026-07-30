Khám phá văn hóa miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

ANTD.VN - "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer" là chủ đề của chuỗi hoạt động tháng 8-2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chuỗi hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ cùng cộng đồng các dân tộc đang sinh hoạt hằng ngày tại đây.

Các hoạt động trong tháng 8 có sự góp mặt của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 địa phương đang sinh sống thường xuyên tại Làng.

Đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào dịp này, du khách sẽ được hòa mình trong các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn do các đồng bào dân tộc tự tay chuẩn bị, thử tài khéo léo trong hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống.

Đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ

Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia các tour trải nghiệm "Dấu chân bản làng", "Về với đại ngàn Tây Nguyên" hoặc tham gia các hoạt động giáo dục văn hóa dành cho gia đình và học sinh.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là các hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào Khmer với sự tham gia của khoảng 30 nghệ nhân, diễn viên dân tộc Khmer và Kinh đến từ thành phố Cần Thơ trong hai ngày 22 và 23-8.

Du khách sẽ được hòa mình vào không gian giao lưu "Về miền Tây" tại bãi cỏ chùa Khmer, thưởng thức nghệ thuật Đờn ca tài tử, lắng nghe dàn nhạc ngũ âm, nhịp trống Sa dăm, tham gia múa Rom vông, trải nghiệm giã cốm dẹt và thưởng thức ẩm thực đặc trưng như bánh xèo, bánh cống.

Đặc biệt, vào sáng Chủ nhật ngày 23-8, lễ hội Thắk côn – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer Cần Thơ sẽ được tái hiện trang trọng từ làng Khmer đến chùa Khmer, mang đến cái nhìn sâu sắc về tín ngưỡng cầu an, ước nguyện mùa màng bội thu của người dân Nam Bộ.

Ảnh minh họa

Bên cạnh văn hóa Nam Bộ, các chương trình dân ca dân vũ diễn ra tại Làng vào các dịp cuối tuần sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách yêu thích nghệ thuật diễn xướng dân gian. Mở đầu là chương trình dân ca dân vũ "Điệu xòe thương nhau" của các dân tộc phía Bắc tại làng Thái vào ngày 1 và 2-8.

Tiếp đó, ngày 8 và 9-8, không gian Tây Nguyên trở nên sống động với chương trình "Buôn làng kể chuyện" cùng thực cảnh "Vườn tượng biết kể chuyện" tại làng Tà Ôi và Vườn tượng Tây Nguyên.

Chuỗi biểu diễn khép lại vào ngày 15 và 16-8 với chương trình "Giấc mơ đại ngàn" tại làng Raglai, mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ và tấu nhạc cụ đậm chất đại ngàn...