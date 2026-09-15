Trường Giang xin lỗi và câu chuyện phía sau những ồn ào đời tư

ANTD.VN - Sau những ngày im lặng trước những tranh luận liên quan đến đời tư, Trường Giang mới đây đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ nhìn lại những chuyện đã qua, nhận phần thiếu sót về mình và gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì anh. Lời xin lỗi ấy không khiến những câu chuyện cũ biến mất, nhưng cho thấy một lựa chọn khác trong cách người nổi tiếng đối diện với những điều từng xảy ra trong quá khứ.

Trong bài viết được Trường Giang chính thức chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, nam nghệ sĩ cho biết thời gian qua là dịp để anh nhìn lại bản thân, từ công việc đến cuộc sống riêng. Anh cũng thừa nhận có những điều trước đây bản thân từng nghĩ đơn giản, nhưng khi nhìn lại tự thấy mình có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn. Trường Giang đồng thời gửi lời xin lỗi những người từng vì mình mà tổn thương và mong những chuyện đã qua không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người liên quan.

Những chia sẻ này xuất hiện sau khi một số hình ảnh, video và câu chuyện trong quá khứ của Trường Giang được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội. Các nội dung liên quan đến đời tư và cách ứng xử của nam nghệ sĩ tiếp tục nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trong bối cảnh đó, việc anh lên tiếng cũng là cách đưa ra quan điểm của người trong cuộc, thay vì để câu chuyện chỉ được nhìn qua những thông tin đang lan truyền theo chiều hướng không tích cực.

Dẫu vậy, một lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có thể khép lại ngay những điều đã xảy ra. Với những câu chuyện đời tư, nhất là khi có nhiều người liên quan, mỗi người có thể có một cách nhìn và cảm nhận riêng. Người trong cuộc có thể muốn được giải thích, được nhìn nhận ở hiện tại, trong khi công chúng vẫn còn những câu hỏi về quá khứ. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy không nhất thiết phải được giải quyết trong cùng một thời điểm.

Câu chuyện của Trường Giang cũng gợi nhắc đến những cách ứng xử khác nhau của nghệ sĩ Việt trước "scandal" ồn ào đời tư. Có người chọn lên tiếng khá sớm, có người dành thời gian để giải thích, cũng có người giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài. Sơn Tùng M-TP là một trường hợp thường được nhắc đến khi nói về lựa chọn này. Trong những ồn ào tình cảm năm 2021, nam ca sĩ không đưa ra nhiều phát ngôn trực tiếp, khiến sự im lặng của anh trở thành một phần đáng chú ý trong câu chuyện.

Jack cũng từng trải qua một giai đoạn tương tự. Sau những tranh luận liên quan đến đời tư cách đây 5 năm, nam ca sĩ từng giữ im lặng trong thời gian đầu trước khi quyết định lên tiếng chia sẻ, giãi bày về sự việc. Với những nghệ sĩ như vậy, im lặng có thể là cách họ lựa chọn để tránh đẩy câu chuyện đi xa hơn hoặc đơn giản là cần thời gian trước khi nói ra điều gì đó. Tuy nhiên, cách ứng xử này cũng có thể không làm thỏa mãn, hài lòng hết tất cả mọi người, nhất là khi những thông tin liên quan không ngừng được lan truyền rộng rãi qua các kênh mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, lên tiếng cũng không phải lựa chọn dễ dàng. Khi một nghệ sĩ đưa ra lời giải thích hay xin lỗi, từng câu chữ đều có thể được chú ý và diễn giải theo nhiều hướng. Một lời nói không đủ rõ có thể khiến tranh luận kéo dài, trong khi việc nói quá nhiều đôi khi lại làm những chuyện riêng tư tiếp tục được nhắc lại. Vì thế, không có một cách ứng xử nào được xem là phù hợp với mọi trường hợp.

Điều quan trọng hơn cả có lẽ nằm ở cách người trong cuộc nhìn nhận những gì đã xảy ra và ứng xử sau đó. Một lời xin lỗi có thể là sự thừa nhận thiếu sót song ý nghĩa của nó còn phụ thuộc vào những thay đổi trong đời sống và công việc hiện tại. Tương tự, sự im lặng có thể giúp một người có thêm thời gian nhìn lại, nhưng cũng không thể thay thế hoàn toàn cho trách nhiệm giải thích khi cần thiết.

Với Trường Giang, những câu chuyện được nhắc lại thuộc về một giai đoạn đã qua. Anh hiện có cuộc sống và công việc riêng, trong khi những người liên quan cũng đã có những hành trình khác. Việc nhìn nhận quá khứ không có nghĩa là phủ nhận những điều từng xảy ra, nhưng cũng không nên biến quá khứ thành cách duy nhất để đánh giá một con người.

Ai cũng có những lựa chọn trong đời mà khi nhìn lại có thể thấy chưa thật sự phù hợp. Nghệ sĩ, với sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, có thể phải đối diện với những điều ấy ở mức độ lớn hơn. Nhưng sau cùng, quá khứ không nhất thiết là dấu chấm hết cho tương lai. Cách một người tiếp tục sống, làm việc và đối xử với những người xung quanh mới là điều cho thấy họ đã thay đổi ra sao.

Lời xin lỗi của Trường Giang vì thế có thể được nhìn như một lần nhìn lại, không hơn cũng không kém. Công chúng có quyền đưa ra nhận xét, còn người trong cuộc có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Những đánh giá tiếp theo, nếu có, sẽ cần được đặt trong thời gian và những hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở một bài viết trên mạng xã hội.