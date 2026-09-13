Mono tự lập quán trà, mang dàn khách mời siêu “hit” đến

ANTD.VN - Tập đầu tiên của chương trình podcast mới do Mono trực tiếp làm host đã lên sóng, với hai vị khách mời là Mỹ Anh và LowG, cùng sự xuất hiện của nhà văn Anh Khang trong vai trò dẫn dắt câu chuyện.

Nếu "Mỹ điệu ca" là những điều Mono muốn kể bằng âm nhạc, thì "Mỹ điệu quán" là nơi những câu chuyện ấy được kể bằng lời. Một chiếc quán nhỏ, những vị khách đặc biệt và những câu chuyện phía sau âm nhạc, cuộc sống. Xuyên suốt gần 40 phút, "Mỹ điệu quán" đưa người xem đi qua nhiều lớp cảm xúc: từ triết lý sống chậm, chuyện nghề, đến những góc khuất rất riêng tư của từng người có mặt.

"Mỹ điệu quán" đưa người xem đi qua nhiều lớp cảm xúc: từ triết lý sống chậm, chuyện nghề, đến những góc khuất rất riêng tư của từng người có mặt.

Mở đầu chương trình, Mono gửi lời chào rất gần gũi tới hai vị khách: "Hello, xin chào khách quý đến nhà. Chào Mỹ Anh, chào LowG". Anh cũng chia sẻ lý do mời hai nghệ sĩ đến quán trà của mình: "Ngày hôm nay mời Mỹ Anh với lại LowG đến đây là tại vì ông chủ quán trà cũng muốn các bạn cùng lắng lòng lại để nghe được tiếng lòng của chính chúng ta".

Phần mở đầu của tập 1 xoay quanh câu chuyện về trà - một hình ảnh mang tính biểu tượng cho toàn bộ tinh thần của "Mỹ điệu quán". Nhà văn Anh Khang chia sẻ về nguồn gốc của thói quen này: "Nó đến từ một câu chuyện rất thi vị hồi xưa. Mỗi lần ai đó rối bời hay cảm thấy có quá nhiều chuyện phiền muộn trong lòng mà tìm đến để tìm một câu trả lời, thì các bậc thiền sư chỉ khuyên đúng ba chữ thôi là uống trà đi".

Hai ca sĩ trẻ Mỹ Anh và Low G mở màn cho "Mỹ điệu quán" của Mono

Anh lý giải thêm: "Chỉ khi nào mình ngồi xuống với một bình trà, đun sôi, đợi trà tan ra và uống hết một tách trà trong sự bình lặng, thì lòng mình mới lắng lại trước tất cả những sóng gió và rối bời ngoài kia".

Từ triết lý đó, mỗi khách mời được mời chọn cho mình một vị trà riêng. Mono chọn hương vị Mật Lan Tùng và giải thích: "Nếu như em được chọn một vị trà thì nó tên là Mật Lan Tùng. Lúc mới uống thì sẽ hơi đắng một chút, nhưng hậu vị của nó rất ngọt ở cổ họng". Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của tập podcast là câu chuyện hậu trường về ca khúc "Cuộc gặp gỡ" trong album "Mỹ điệu ca". Cả Mỹ Anh và LowG đều chọn đây là bài hát để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình.

Mono cũng bất ngờ tiết lộ chuyện "Cuộc gặp gỡ" này được phát triển từ một demo có sự góp giọng của LowG từ cách đây 3 năm. “Lúc đó, tôi rất muốn mời anh LowG để kết hợp làm một bài hát. Cũng đã từng có một phiên bản có verse rap của anh LowG rồi, nhưng về sau tôi lại nghĩ rằng hai anh em sẽ có một bài hát khác phù hợp hơn”, Mono giải thích thêm. Điều thú vị là chính LowG cũng không nhận ra sự trùng hợp này cho đến khi nghe trọn vẹn album. Rapper người Hà Nội tâm sự: "Lúc anh nghe album xong, anh nghe thấy bài đấy quen quen. Lúc đấy anh mới nhận ra đấy là bài trước anh em làm với nhau".

Từ câu chuyện về "Cuộc gặp gỡ", cuộc trò chuyện dẫn tới một chủ đề được nhiều người quan tâm: liệu người nghệ sĩ có nhất thiết phải trải qua câu chuyện thật mới có thể viết nên một bài hát chạm đến cảm xúc người nghe? LowG đưa ra góc nhìn của mình: "Tôi cứ tưởng tượng ra thôi. Như là một người viết chuyện. Mình không nhất thiết phải trải qua chuyện đấy".

LowG cũng dành thời gian chia sẻ về album ra mắt cách đây không lâu của chính mình, xem đó như một cách để tri ân lại quá khứ. "Tôi cần một cái gì đấy để tri ân cho cái thằng Long hồi xưa. Và anh muốn tri ân cho cả thời kỳ hiphop hồi đấy của Việt Nam", LowG tâm sự.

Phần giữa chương trình mang màu sắc riêng tư hơn khi các khách mời được mời chia sẻ một từ khóa đại diện cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Mỹ Anh chọn từ "sợ" và lý giải cách cô biến nỗi sợ hãi thành động lực sống: “Tôi đang sợ nhiều thứ, và từ trước đến giờ tôi cũng sợ nhiều thứ. Nhưng em đang cố biến cái đấy thành một mục tiêu. Nỗi sợ là cái thúc đẩy để mình làm những điều ngoài vùng an toàn của bản thân".

Về phần mình, khi được hỏi chọn từ khóa nào để đại diện cho bản thân, Mono chọn "bền bỉ" và giải thích: "Có những lúc mà mình cảm thấy mình bị mất năng lượng. Nhưng thứ còn lại đó là gì? Mình tự hỏi mình là mình có tiếp tục với nó không? Có. Mình vẫn tiếp tục, dù mình mệt mình vẫn đi".

Khi được hỏi về ý nghĩa của "Khởi điệu" - chương đầu tiên trong album "Mỹ điệu ca", Mono đưa ra một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy chất thơ: "Mọi khoảnh khắc đều có thể là khởi đầu, nếu chúng ta cho phép". Khép lại tập podcast, LowG dành những lời nhận xét đầy trân trọng cho Mono: "Sẽ không bất ngờ nếu như em trai sau này có hàng trăm anh em bạn bè xung quanh quý mến. Đặc biệt, em là đứa em sinh từ năm 2000 trưởng thành và sâu sắc nhất mà anh biết".

Về phía mình, Mono gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách đã ghé "Mỹ điệu quán" trong tập đầu tiên: "Hãy luôn biết ơn những cuộc gặp. Đối với em, mọi người là một món quà rất lớn ở ngày hôm nay, và cho em rất nhiều nguồn cảm hứng cũng như động lực để em bước tiếp".

Ngay sau khi lên sóng, tập 1 của "Mỹ điệu quán" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước cách Mono xây dựng hình ảnh nhất quán và chỉn chu, không chỉ qua album mà còn qua một sản phẩm truyền thông đi kèm mang tính chữa lành và truyền cảm hứng.

Với "Mỹ điệu quán", Mono không chỉ mở rộng thế giới của "Mỹ điệu ca" sang một định dạng mới, mà còn tạo ra một không gian nơi khán giả có thể lắng nghe những câu chuyện thật phía sau âm nhạc - từ chính những người đã cùng anh đi qua hành trình ấy.