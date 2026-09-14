GS-TS Lê Hồng Lý tái đắc cử Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

ANTD.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 13/9, đã bầu Ban chấp hành gồm 13 ủy viên. GS-TS Lê Hồng Lý tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa IX.

Tới dự và phát biểu tại đại hội, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ VIII, dù còn nhiều khó khăn, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã đạt những kết quả trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng của phát triển bền vững. Mỗi di sản được nghiên cứu, sưu tầm cần được hiện diện trong đời sống văn hóa và được tiếp nối, sáng tạo bởi công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để chăm lo, động viên hội viên, nhà nghiên cứu và nghệ nhân dân gian, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy di sản cho thế hệ sau.

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ở nhiệm kỳ IX, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam xác định đổi mới toàn diện hoạt động, trong đó chuyển đổi số là trọng tâm đột phá. Hội hướng tới số hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua không gian mạng và các nền tảng số.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa IX với 13 ủy viên. GS.TS Lê Hồng Lý tái đắc cử Chủ tịch Hội.

GS.TS Lê Hồng Lý sinh năm 1957, là nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng tại Việt Nam. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vào năm 1991 tại Viện Folklore Bulgaria thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria. GS.TS Lê Hồng Lý từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa IX

Ông có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu sâu về văn hóa dân gian, phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Trong thời gian công tác và quản lý, GS.TS Lê Hồng Lý cùng các cộng sự tại Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và các viện nghiên cứu đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện hồ sơ khoa học để trình UNESCO công nhận các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiêu biểu gồm: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, hát Xoan Phú Thọ.