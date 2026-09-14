GALA HAT 2026: Học sinh Hà Nội - Amsterdam kể chuyện cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật

ANTD.VN - Không chỉ mang đến một đêm diễn giàu màu sắc, GALA HAT 2026: “Sử ký PrimaVera” còn mở ra hành trình khám phá những giá trị về niềm tin, hy vọng, công lý và cách con người đối diện với chính mình. Qua sân khấu được tạo nên bởi hơn 200 học sinh, nghệ thuật trở thành cách những người trẻ kể câu chuyện về cuộc sống và sự trưởng thành.

Từ sân khấu kỳ ảo đến những câu chuyện rất đời

Tối 13/9, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), GALA HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera” đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo học sinh, phụ huynh và khán giả.

Đây là chương trình nghệ thuật thường niên do Hanoi - Amsterdam Art Team (HAT), Câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức. Sau 15 năm hoạt động, GALA đã trở thành một sân khấu được chờ đợi, nơi các thế hệ học sinh trực tiếp xây dựng và trình diễn những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.

Năm nay, câu chuyện được đặt trong một thế giới tưởng tượng mang tên PrimaVera. Những pháp sư bắt đầu hành trình truy tìm một bảo vật, nhưng càng đi sâu vào thế giới kỳ ảo, họ càng phải đối diện với những thử thách không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính nội tâm của mình.

Quá khứ, công lý, những lựa chọn và góc khuất trong mỗi con người lần lượt được hé mở. Vì thế, hành trình truy tìm bảo vật cũng đồng thời trở thành hành trình giải mã quá khứ và tìm kiếm câu trả lời cho những day dứt của mỗi nhân vật.

Cách xây dựng câu chuyện này giúp “Sử ký PrimaVera” vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình biểu diễn dành cho học sinh. Đằng sau thế giới huyền ảo là những vấn đề gần gũi với đời sống: cách con người đối diện với sai lầm, vượt qua tổn thương, giữ niềm tin và tìm thấy hy vọng trong những thời điểm khó khăn.

12 tiết mục, hơn 200 học sinh và hơn 3 tháng chuẩn bị

Để đưa thế giới PrimaVera lên sân khấu, hơn 200 thành viên đã dành hơn 3 tháng chuẩn bị, từ xây dựng nội dung, tập luyện đến thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, phục trang, đạo cụ và công tác hậu cần.

12 tiết mục được kết hợp từ nhiều loại hình nghệ thuật như diễn xuất, nhảy và biểu diễn nhạc cụ, tạo nên một tổng thể có sự chuyển đổi liên tục về không gian, nhịp điệu và cảm xúc. Trong đó, sân khấu được xây dựng theo hướng kỳ ảo, bí ẩn, góp phần đưa khán giả bước vào thế giới PrimaVera cùng các nhân vật.

Điều đáng chú ý là phần lớn công việc phía sau chương trình cũng do chính học sinh đảm nhiệm. Từ những vị trí xuất hiện trực tiếp trên sân khấu đến các công việc thầm lặng phía sau cánh gà, mỗi thành viên đều tham gia vào một mắt xích của quá trình sản xuất.

15 năm một sân khấu dành cho người trẻ yêu nghệ thuật

Được thành lập cách đây 15 năm, HAT hiện là một trong những câu lạc bộ nghệ thuật học sinh có hoạt động nổi bật tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Bên cạnh GALA, câu lạc bộ còn thực hiện nhiều chương trình và dự án nghệ thuật dành cho học sinh, trong đó có những hoạt động đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Qua 15 mùa, GALA không chỉ tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng khiếu mà còn trở thành môi trường để các em trải nghiệm việc tổ chức một chương trình nghệ thuật thực thụ. Từ lên ý tưởng, quản lý nhân sự, phân chia công việc đến xử lý những vấn đề phát sinh, mỗi mùa diễn đều đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp của cả tập thể.

Với “Sử ký PrimaVera”, thông điệp cuối cùng không nằm ở một bảo vật được tìm thấy, mà ở hành trình con người đi qua những thử thách để hiểu hơn về bản thân. Niềm tin và hy vọng, vì thế, không phải những điều xa vời mà có thể được tìm thấy ngay trong cách mỗi người lựa chọn và bước tiếp sau những biến cố.

Đó cũng là giá trị mà GALA HAT 2026 hướng tới: dùng nghệ thuật để kết nối những người trẻ với những câu hỏi về cuộc sống, đồng thời tạo ra một không gian để các em được sáng tạo, được thử thách và trưởng thành từ chính niềm đam mê của mình.

Một số hình ảnh ấn tượng của đêm diễn: