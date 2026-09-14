Vì sao Tùng Dương “xin vía” Mỹ Tâm khi làm live-concert tại SVĐ Mỹ Đình?

Ca sĩ Tùng Dương vừa thức live-concert cá nhân thứ 15, dự kiến diễn ra vào tối 19-12-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước cột mốc mới, nam ca sĩ hài hước “xin vía” Mỹ Tâm, người từng tổ chức live-concert quy mô lớn tại chính địa điểm này.

Trong đoạn video được Tùng Dương chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, anh có dịp hội ngộ Mỹ Tâm tại hậu trường một buổi biểu diễn. Trong cuộc trò chuyện, khi nghe Tùng Dương thông báo về kế hoạch thực hiện live-concert tại sân Mỹ Đình, Mỹ Tâm bày tỏ sự hào hứng bằng câu cảm thán: “Đỉnh luôn!”. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tùng Dương hài hước “xin vía” Mỹ Tâm trước khi thực hiện live-concert cá nhân tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 19-12-2026

Đáng chú ý, dù Mỹ Tâm lớn tuổi hơn Tùng Dương, nữ ca sĩ vẫn xưng “em”, gọi anh là “anh” trong cuộc trò chuyện. Cách xưng hô cho thấy sự thân thiết nhưng đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho một đồng nghiệp có vị trí riêng trong đời sống nhạc Việt. Tùng Dương cũng dành nhiều lời trân trọng cho Mỹ Tâm, nhắc đến hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ và khả năng chinh phục đông đảo khán giả của nữ ca sĩ.

Trên trang cá nhân, Tùng Dương viết: “Xin vía cô bạn… Mỹ Tâm”. Nam ca sĩ nhắc lại dấu mốc Mỹ Tâm tổ chức concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 13-12-2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Với Tùng Dương, đây là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ khi anh chuẩn bị bước vào thử thách mới trong sự nghiệp: đưa một chương trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân đến không gian biểu diễn có sức chứa lớn.

"Mỗi lần gặp Tâm thường xưng em, gọi mình là anh và luôn trân trọng. Còn Dương cũng rất trân trọng và cảm phục những nỗ lực để chạm tới vinh quang của Tâm, để rồi sau hàng chục năm làm nghề luôn có hàng vạn rồi hàng triệu khán giả yêu thương. Cô ấy cứ trẻ mãi và luôn mang tới những năng lượng rất tích cực. Xin vía Mỹ Tâm- người đã xuất sắc làm liveshow tại Sân vận động QG Mỹ Đình năm trước để năm nay bố Voi tiếp tục thực hiện đúng địa điểm mà bạn đã làm năm ngoái. Chúc bạn luôn thành công và hào quang rực rỡ như vậy!" - nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương kỳ vọng sẽ mang đến một không gian âm nhạc lớn nhưng vẫn giữ trọn cá tính nghệ thuật riêng của mình

Tùng Dương xác nhận, live-concert thứ 15 trong sự nghiệp của mình sẽ diễn ra vào ngày 19-12-2026. Anh gọi vui mình là “ca sĩ trẻ” và khẳng định chương trình sắp tới có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Trước mắt, nam ca sĩ chưa công bố đầy đủ về chủ đề, khách mời, thiết kế sân khấu hay danh sách ca khúc. Tuy nhiên, việc lựa chọn sân Mỹ Đình cho thấy tham vọng của anh trong việc mở rộng không gian trình diễn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo.

Nếu trở thành hiện thực đúng như dự kiến, live-concert lần này sẽ là bước phát triển đáng chú ý trong hành trình làm liveshow của Tùng Dương. Trưởng thành từ cuộc thi “Sao Mai Điểm hẹn” năm 2004, nam ca sĩ được biết đến với giọng hát nội lực, kỹ thuật xử lý ca khúc giàu cá tính và phong cách biểu diễn riêng biệt. Anh hiện giữ kỷ lục nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng âm nhạc "Cống hiến" nhất với 14 chiếc cúp. Tính đến năm 2026, Tùng Dương đã phát hành 6 album, 1 đĩa than và thực hiện 11 liveshow.

Các chương trình trước đây của Tùng Dương thường được xây dựng như những không gian âm nhạc có ý tưởng rõ ràng, chú trọng chất lượng nghệ thuật và sự biến hóa trong cách trình diễn. Anh không chỉ phát huy thế mạnh ở những ca khúc mang màu sắc thể nghiệm, mà còn tạo dấu ấn với các sáng tác về quê hương, đất nước và cộng đồng như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Một vòng Việt Nam” hay “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”.

Tùng Dương biểu diễn trước trận chung kết ASIAD 2026 diễn ra tại sân Mỹ Đình

Năm 2026, Tùng Dương tiếp tục làm mới hình ảnh bằng các sản phẩm như “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao” và “Đậm sâu”. Trước đó, ca khúc “Tái sinh” do người em họ Tăng Duy Tân sáng tác cho Tùng Dương cũng giúp anh chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả trẻ. Không chỉ xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, Tùng Dương gần đây còn liên tục góp mặt tại những sự kiện có quy mô lớn. Tối 26-8-2026, anh biểu diễn ca khúc “Khát vọng vinh quang” trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup tại sân Mỹ Đình. Việc làm chủ một không gian rộng, kết nối với khán giả trên các khán đài và tạo không khí trước một sự kiện thể thao lớn cũng là trải nghiệm có ý nghĩa đối với nam ca sĩ trước khi thực hiện live-concert riêng tại đây.

Từ những sân khấu giàu tính nghệ thuật đến không gian sân vận động, Tùng Dương đang đứng trước một bước chuyển mới. Nếu các liveshow trước đây tập trung làm nổi bật cá tính âm nhạc và chiều sâu trình diễn thì live-concert mà anh dự định tổ chức vào ngày 19-12 tới đây được kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô tiếp cận, nhưng vẫn giữ được bản sắc của một nghệ sĩ luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Lời “xin vía” Mỹ Tâm vì thế không chỉ là câu nói vui giữa hai đồng nghiệp, mà còn cho thấy sự trân trọng của Tùng Dương đối với những người đã mở đường cho các live-concert Việt Nam tại những sân khấu lớn.