Á khôi Hà Nội 2026: Mang vẻ đẹp văn hóa đến gần người trẻ

ANTD.VN - Là cô gái dân tộc Sán Dìu sinh ra tại Phú Thọ, Ôn Thị Thu Hiền (SN 2001) bước lên sân khấu và giành danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026. Với Hiền, danh hiệu này không phải đích đến mà như lời nhắc về trách nhiệm sống đẹp, học tập, cống hiến và mang những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026 - Ôn Thị Thu Hiền.

Chiếc vương miện và lời nhắc về trách nhiệm

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, Thu Hiền còn gây ấn tượng bởi hành trình học tập đáng ngưỡng mộ.

Tốt nghiệp cử nhân Kế toán tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và hiện đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, với Hiền, học tập không đơn thuần là những tấm bằng, mà là quá trình mở rộng tư duy, hoàn thiện năng lực và chuẩn bị cho những dự định lâu dài.

Với Thu Hiền, vương miện không phải đích đến mà là lời nhắc về trách nhiệm sống đẹp, học tập, cống hiến và đóng góp cho cộng đồng.

Trước khi được gọi tên ở ngôi vị Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026, Thu Hiền từng ghi dấu tại một số sân chơi nhan sắc như Á khôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2023, Người đẹp Áo dài đất Tổ 2026. Cô cũng vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và được tín nhiệm làm đại biểu HĐND xã Tam Dương Bắc (tỉnh Phú Thọ) nhiệm kỳ 2026–2031.

Khoảnh khắc MC xướng tên “Ôn Thị Thu Hiền – Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026” trở thành dấu mốc khó quên với cô gái trẻ. Hiền kể, khoảnh khắc đó vừa xúc động, vừa hạnh phúc đến mức không nói thành lời. Nhưng ít ai biết, phía sau vài phút ánh sáng sân khấu là cả một hành trình dài với những ngày chuẩn bị, tập luyện, những lần tự hỏi bản thân đã đủ tốt hay chưa và cả áp lực phải cố gắng thêm một chút.

“Em biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đã luôn đồng hành, động viên, tin tưởng em. Với em, Hà Nội là vùng đất có chiều sâu văn hóa, lịch sử và những con người rất riêng. Vì vậy, được gọi tên cùng danh hiệu Á khôi Hà Nội vừa là niềm vui, vừa là lời nhắc nhở bản thân phải sống đẹp hơn, có trách nhiệm hơn và xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho mình”, Hiền bộc bạch.

Khoảnh khắc Ôn Thị Thu Hiền được xướng tên Á khôi Hà Nội 2026, đánh dấu một dấu mốc mới trên hành trình trưởng thành của cô gái Sán Dìu.

Sau ánh đèn sân khấu, Á khôi Hà Nội 2026 càng ý thức rõ hơn về sức ảnh hưởng của danh hiệu. Cô muốn hình ảnh của mình không chỉ gắn với một cuộc thi sắc đẹp, mà còn với một người trẻ có thành tích học tập tốt, có công việc và trách nhiệm với cộng đồng.

“Vương miện càng đẹp thì trách nhiệm phía sau càng lớn”, Hiền chia sẻ. Với cô, danh hiệu chỉ là điểm khởi đầu, hành trình để xứng đáng với chiếc vương miện mới thực sự bắt đầu.

Ý thức được rằng, ngoại hình có thể giúp một cô gái được chú ý, nhưng tri thức, nhân cách và cách sống mới quyết định cô ấy được nhớ đến như thế nào. Hình ảnh người phụ nữ Hà Nội hôm nay, Hiền cho rằng, cần là sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, vẫn dịu dàng, thanh lịch, biết trân trọng những giá trị văn hóa, nhưng đồng thời phải có tri thức, bản lĩnh, chính kiến và khả năng tự chủ.

“Càng hiện đại, càng biết trân trọng cội nguồn” là quan niệm Hiền muốn gửi gắm qua hình ảnh người phụ nữ trẻ hôm nay.

Trò chuyện với PV An ninh Thủ đô, Thu Hiền nhiều lần nghẹn lời. Khi câu chuyện chạm đến gia đình, quê hương và hành trình đã qua, cô gái trẻ không giấu được những giọt nước mắt. Đó không chỉ là niềm vui sau một danh hiệu, mà còn là sự biết ơn đối với nơi mình sinh ra và những người âm thầm nâng đỡ cô trên hành trình trưởng thành.

Từ cô gái Sán Dìu đến câu chuyện văn hóa của người trẻ

Á khôi Ôn Thị Thu Hiền cho rằng, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của mình là dùng sự quan tâm của công chúng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đặc biệt là văn hóa truyền thống và câu chuyện quê hương.

Cô bạn hướng tới việc kết nối văn hóa với du lịch, để những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành trải nghiệm hấp dẫn với du khách.

Theo cô bạn xinh đẹp này, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa đáng tự hào. Nhưng nếu người trẻ không quan tâm, gìn giữ và tiếp nối, những giá trị ấy có thể ngày càng trở nên xa lạ với thế hệ sau.

Vì vậy, nếu có cơ hội thực hiện một dự án dành cho Hà Nội sau cuộc thi, cô muốn bắt đầu từ văn hóa và con người, tìm cách đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với người trẻ và du khách bằng những hình thức hiện đại.

“Hà Nội không chỉ đẹp bởi những địa danh nổi tiếng, mà còn được tạo nên từ những câu chuyện nhỏ, một làn điệu dân gian, món ăn, nghề truyền thống, nếp sống hay câu chuyện của những con người bình dị” – Hiền vui vẻ nói.

Thu Hiền sở hữu vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, coi đó là một phần quan trọng trong hành trình của mình.

Từ góc nhìn của một người trẻ, Hiền đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Cô mong muốn kết nối những giá trị văn hóa vùng miền với các điểm đến, trong đó có việc khai thác giá trị dân ca Ví, Giặm gắn với du lịch văn hóa tại Hà Tĩnh.

“Ví, Giặm không đơn thuần là những câu hát. Trong đó có tiếng nói của đời sống, tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, tình người và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, Hiền chia sẻ.

Cô hình dung một dự án kết hợp văn hóa, du lịch, người trẻ và truyền thông số, để du khách không chỉ đến tham quan, chụp ảnh mà còn được nghe, cảm nhận và tương tác với văn hóa bản địa. Người trẻ có thể trở thành những “người kể chuyện” bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình qua video ngắn, hình ảnh, podcast hay các trải nghiệm thực tế.

Cô gái Sán Dìu mong muốn kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của người trẻ, thông qua video ngắn, hình ảnh, podcast và những trải nghiệm thực tế.

Á khôi xinh đẹp chia sẻ: “Nếu Hà Nội là một cô gái, em hình dung đó sẽ là một cô gái thanh lịch nhưng không cũ kỹ, dịu dàng mà có cá tính, sâu sắc nhưng không phô trương. Càng trưởng thành, càng hiểu giá trị của mình; Càng hiện đại, càng biết trân trọng cội nguồn”.

Chắc rằng, đó cũng là hình ảnh Á khôi Hà Nội 2026 hướng tới, đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn, hiện đại nhưng không quên cội nguồn và dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.