Ca sỹ Hoài Lâm công khai ảnh cưới với bạn gái kém 9 tuổi

ANTD.VN - Mới đây, Hoài Lâm chia sẻ loạt ảnh trong studio chụp ảnh cưới, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nam ca sĩ xuất hiện chỉn chu bên bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh khiến nhiều người cho rằng anh đang chuẩn bị cho đám cưới lần hai.

Sau thời gian kín tiếng về đời tư, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cưới cùng Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Tối 12/9, nam ca sĩ đăng ảnh hậu trường buổi chụp cưới tại quê nhà và đổi ảnh đại diện sang hình cưới.

Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và khen ngợi cặp đôi.

Sau khi công khai ảnh cưới, Hoài Lâm nhận được nhiều lời chúc từ dân mạng.

Theo thông tin được chia sẻ, Ngọc Trinh kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Việc công khai bộ ảnh cưới được xem là tín hiệu cho kế hoạch kết hôn của Hoài Lâm trong thời gian tới. Tuy nhiên, nam ca sĩ hiện chưa công bố cụ thể thời gian tổ chức hôn lễ.

Trong những năm gần đây, Hoài Lâm khá kín tiếng về đời tư. Vì vậy, việc anh chủ động chia sẻ hình ảnh cưới lần này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Hoài Lâm có tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1995) tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2011, Hoài Lâm từng hẹn hò với Lư Hoàng Bảo Ngọc (em gái nghệ sĩ hài Gia Bảo, cháu gái NSƯT Bảo Quốc). Tháng 7/2019, anh tuyên bố đã đăng kí kết hôn với Bảo Ngọc, đồng thời cũng đã tổ chức đám cưới.

Cả hai hiện có hai con gái là Vy Lâm và Vy Lam. Năm 2020, Bảo Ngọc xác nhận đã ly hôn với anh bằng dòng trạng thái trên Facebook. Năm 2024, Hoài Lâm công khai bạn gái Kim Ngân kém anh 8 tuổi sau khoảng thời gian hẹn hò 3 năm