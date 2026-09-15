Chi Pu chính thức quay trở lại vũ trụ điện ảnh “Chị chị Em em”

ANTD.VN - Sau Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu, Chi Pu là cái tên tiếp theo được công bố trong dàn nữ chính của “Chị chị Em em 3”. Đặc biệt, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Thị Nương - một nhân vật được Chi Pu bật mí là có nhiều nét gần gũi với cô, đồng thời là vai diễn sở hữu tạo hình đẹp nhất mà cô từng thể hiện trên màn ảnh.

Đây cũng là lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong vũ trụ “Chị chị Em em” và tái hợp nhà sản xuất Will Vũ. Sau dấu ấn của phần phim đầu tiên, lần trở lại này mang đến cho nữ diễn viên một trải nghiệm hoàn toàn khác, từ màu sắc nhân vật đến câu chuyện mà Thị Nương góp mặt. Chính sự mới mẻ ấy đã khiến Chi Pu không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

“Chị chị Em em vẫn luôn là một dấu ấn với Chi, nên khi anh Will liên hệ, Chi đã đồng ý ngay sau hôm đó, không mất nhiều thời gian suy nghĩ", nữ diễn viên chia sẻ.

Về phía nhà sản xuất Will Vũ, lần tái hợp với Chi Pu cũng là một lựa chọn được anh ấp ủ từ sau phần phim đầu tiên. Anh cho hay: “Sau ‘Chị chị Em em 1’, Will vẫn luôn mong có một dịp phù hợp để mời Chi trở lại. Với Thị Nương, Will nghĩ Chi có sự duyên dáng và tinh nghịch rất phù hợp với nhân vật, nhưng bên trong đó vẫn có những điều khiến khán giả phải tò mò. Will tin Chi sẽ mang đến một Thị Nương nhiều màu sắc hơn những gì mọi người nhìn thấy ban đầu”.

Chi Pu trong buổi đọc kịch bản cùng ekip

Chi Pu cũng dành nhiều lời khen cho sự cầu toàn của Will Vũ trong quá trình thực hiện dự án: “Không có một dự án nào của anh Will mà không đầu tư chỉn chu cả. Anh luôn cầu toàn, luôn chăm chút từ A đến Z cho dự án, mang đến thứ tốt nhất nên Chi rất yên tâm”. Từ những gì được chứng kiến, nữ diễn viên dự đoán Will Vũ đã “tất tay” cho dự án, từ bối cảnh, diễn viên đến kịch bản.

Trong những hình ảnh đầu tiên, Thị Nương xuất hiện với áo tứ thân giữa không gian bối cảnh Bắc Ninh, chi tiết này nhanh chóng đặt ra câu hỏi về vai trò của nữ diễn viên liệu có phải là một liền chị quan họ? Đáng chú ý, hình ảnh này cũng phần nào gợi mở một sắc thái rất khác của Chi Pu so với Kỳ Duyên. Nếu Thị Mầu được giới thiệu trước đó mang vẻ sắc sảo, mạnh mẽ, Thị Nương lại gây chú ý bởi nét duyên dáng, tinh nghịch và có phần khó đoán.

Sự đối lập này không chỉ tạo nên hai hình tượng nữ khác biệt, mà còn khiến khán giả tò mò về cách hai nhân vật sẽ tương tác trong cùng một câu chuyện. Một Thị Mầu sắc bén, chủ động, một Thị Nương duyên dáng nhưng không dễ nắm bắt, liệu sự khác biệt ấy sẽ trở thành mảnh ghép bổ trợ, hay chính là nguyên nhân khiến cả hai trở thành đối trọng của nhau? Khi đó, mối quan hệ đầy mờ ám giữa Thị Mầu và Thị Nương càng trở thành một trong những dấu hỏi đáng chờ đợi của bộ phim.

Chi Pu và Kỳ Duyên sẽ là đồng minh hay đối thủ? Thị Nương thực sự đứng về phía Thị Mầu, hay còn một vai trò khác phía sau vẻ ngoài duyên dáng ấy? Câu trả lời vẫn được “Chị chị Em em 3” giữ lại cho ngày ra mắt chính thức trên màn ảnh rộng.