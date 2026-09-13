Trưng bày lưu giữ những thanh âm về ký ức Hà Nội

ANTD.VN - Qua gần 100 tư liệu, hiện vật được giới thiệu tại trưng bày “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 - 1954)”, hình ảnh Hà Nội của những thập niên đầu nền tân nhạc được gợi lại qua những bản nhạc, con người và câu chuyện đã nhuốm màu thời gian.

Trưng bày “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 - 1954)” nằm trong khuôn khổ của Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Tại trưng bày, những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh tư liệu về các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc trong quá trình hình thành và phát triển của tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934 - 1954 được giới thiệu đến công chúng. Mỗi tác phẩm góp thêm mảnh ghép vào bức tranh về đời sống âm nhạc của Thủ đô trong một giai đoạn nhiều biến chuyển.

Tại trưng bày, những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh tư liệu về các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc trong quá trình hình thành và phát triển của tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934 - 1954 được giới thiệu đến công chúng.

Không gian trưng bày được thiết kế thành 5 chủ đề lớn, dẫn dắt công chúng qua những lát cắt khác nhau của đời sống tinh thần, văn hóa - xã hội. Tại đây, tân nhạc là những giai điệu mới với các cách sáng tác phản ánh đời sống, tâm tư và những biến chuyển của Hà Nội trong giai đoạn 1934 - 1954.

Những sáng tác trong trưng bày với chủ đề tình yêu, thiên nhiên, con người,... và nhiều ca khúc thể hiện tinh thần yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng đã phản ánh những tâm tư, tình cảm, khát vọng của con người Hà Nội trước các biến đổi xã hội. Bên cạnh đó, hình ảnh đời sống đô thị Hà thành được đánh thức qua những hoài niệm về ký ức, thanh âm và nhịp sống riêng biệt.

Những sáng tác trong trưng bày với chủ đề tình yêu, thiên nhiên, con người,... và nhiều ca khúc thể hiện tinh thần yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng đã phản ánh những tâm tư, tình cảm, khát vọng của con người Hà Nội trước các biến đổi xã hội.

Qua cách sắp đặt các tư liệu, hiện vật, người xem có thể hình dung cách tân nhạc trở thành một phần trong đời sống tinh thần của Hà Nội. Mỗi bản nhạc đều gắn với các không gian sống, thế hệ và thời kỳ lịch sử cụ thể. Chính điều đó khiến những bản nhạc cũ trở thành một dạng ký ức về Thủ đô.

Những ký ức ấy được tạo nên bởi các nhạc sĩ đã góp phần định hình diện mạo tân nhạc Hà Nội như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh,... cùng nhiều tên tuổi khác. Đằng sau mỗi tác phẩm là những câu chuyện về con người và thời đại, mang dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ. Qua đó, tân nhạc trở thành tiếng nói của tâm hồn, tạo nên một cách lưu giữ những ký ức xưa.

Qua đó, chương trình “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 - 1954)” đưa công chúng tìm hiểu hai thập niên đầu trong hành trình phát triển của tân nhạc Hà Nội. Trưng bày “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 - 1954)” sẽ mở cửa đón người dân và du khách tham quan từ ngày 21/9 đến 30/9/2026.