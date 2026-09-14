Tập 3 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6: Thành Trung chia sẻ về đam mê tuổi thơ, Lê Dương Bảo Lâm quyết “ăn thua” 0,25 điểm

ANTD.VN - Tại Hội An, các cặp bố con tham gia chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 có dịp trổ tài hát bài chòi, làm lồng đèn và cùng trở về những ký ức Trung thu.

Trong tập 3 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 6, các cặp bố con có thử thách tìm hiểu về nghệ thuật bài chòi. Bốn gia đình được nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công Nguyễn Văn Quý hướng dẫn thể hiện những câu hát gắn với ca dao, tục ngữ quen thuộc. Gia đình Lê Dương Bảo Lâm nhận câu “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, Thành Trung cùng các con thể hiện “Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Trong khi đó, gia đình Phương Nam và Huy R lần lượt đảm nhận những câu hát “Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra”.

Sau thời gian luyện tập, các gia đình lần lượt biểu diễn và nhận điểm. Lê Dương Bảo Lâm và Thành Trung cùng được 9,5/10, còn gia đình Phương Nam nhận 9,75 điểm. Chỉ chênh 0,25 điểm nhưng khoảng cách này nhanh chóng khiến Lê Dương Bảo Lâm “đứng ngồi không yên”.

Các cặp bố con trong thử thách hát bài chòi.

Không phục với kết quả, nam nghệ sĩ lập tức đề nghị được hát lại để cải thiện điểm số. Anh hài hước cho rằng phần thể hiện của gia đình mình xứng đáng có điểm cao hơn và xin cơ hội “phúc khảo”.

Đề nghị của Lê Dương Bảo Lâm được chấp nhận, nhưng lần hát lại cũng đặt ra yêu cầu khó hơn khi các gia đình phải tự nhớ lời, không có người nhắc hay hỗ trợ. Hy vọng lật ngược tình thế của Lê Dương Bảo Lâm càng trở nên khó khăn. Sau phần thể hiện, nghệ nhân nhận xét anh “tự tin nhưng mà sai tông”.

Cặp bố con Lê Dương Bảo Lâm - Kuphin nhiệt tình biểu diễn hát bài chòi.

Trong khi đó, gia đình Phương Nam tiếp tục được mời thể hiện lại và nhận trọn vẹn 10 điểm nhờ phần hát được đánh giá đúng nhạc, đúng lời. Cuộc so tài vì thế trở thành màn “khẩu chiến” hài hước giữa các ông bố. Thành Trung tuyên bố không có nhu cầu phúc khảo với 9,5 điểm, đồng thời “cà khịa” đồng nghiệp: “Hát to, đúng lời thì gia đình anh Lâm là không ai bằng. Nhưng mà hát chệch nhịp và hát sai tông thì gia đình anh Lâm cũng không ai bằng.”

Sau màn so tài bài chòi, những chiếc lồng đèn Trung thu lại đưa các ông bố trở về ký ức tuổi thơ. Thành Trung kể về những ngày mê truyện tranh đến mức đi xin vỏ lon, bìa carton của hàng xóm đem bán để có tiền mua truyện. Niềm yêu thích ấy cũng phần nào được thể hiện qua cách anh đặt tên cho hai con trai lấy cảm hứng từ các nhân vật truyện tranh Goku và Daino.

Trong khi đó, Huy R bộc bạch về tuổi thơ gắn với những món đồ chơi tự chế từ tre, túi ni-lông hay vật liệu có sẵn. Anh kể khi còn bé, bản thân từng nhặt hạt bưởi phơi khô rồi đốt tạo tiếng nổ tí tách đón Trung thu, tận dụng miếng cao su trong nắp chai bia, nước ngọt để làm cù quay.

Huy R làm lồng đèn cho con trai.

Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được thử sức vẽ chân dung bố và lựa chọn vải để may trang phục. Các ông bố phải dùng cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể để mô tả giới tính, chiều cao, cân nặng và kích thước của con cho người thợ may nhưng không được nói. Nhiệm vụ “giao tiếp không lời” hứa hẹn tiếp tục tạo ra nhiều tình huống bất ngờ trong tập tiếp theo.

Diễn viên Phương Nam dùng ngôn ngữ cơ thể để mô tả về con gái cho các thợ may.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.