"Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2026" kết nối những sắc màu văn hóa

ANTD.VN - "Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16" diễn ra từ ngày 18 đến 26-9 tại Hà Nội và từ ngày 18 đến 25-9 tại TP.HCM sẽ giới thiệu những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua những câu chuyện chân thực về con người và đời sống.

"Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16" do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) tổ chức. Năm nay, Liên hoan ghi nhận sự tham gia lần đầu tiên của Na Uy, bên cạnh các thành viên đã đồng hành từ nhiều năm như: Áo, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Pháp, Phần Lan và Wallonia-Brussels của Bỉ. Sự góp mặt của thành viên mới tiếp tục mở rộng không gian giao lưu giữa điện ảnh Việt Nam và các nền văn hóa châu Âu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình giới thiệu 9 bộ phim tài liệu do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện, 11 tác phẩm quốc tế cùng 5 phim của các tác giả trẻ độc lập Việt Nam. Nhiều tác phẩm từng được vinh danh tại các liên hoan phim danh giá, tạo nên một chương trình phong phú về đề tài, ngôn ngữ điện ảnh và góc nhìn về đời sống.

Điểm đặc trưng của Liên hoan là mô hình chiếu phim song song. Theo đó, mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam cùng một tác phẩm châu Âu, đặt những câu chuyện và cách tiếp cận hiện thực khác nhau trong cùng không gian thưởng thức. Qua đó, khán giả có cơ hội nhìn nhận những khác biệt về văn hóa, lịch sử và đời sống, đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người.

Cụ thể, những câu chuyện đời thực được trình chiếu tại Liên hoan năm nay sẽ đưa khán giả đến với nhiều nhân vật, không gian và vấn đề đáng suy ngẫm, từ chân dung Giáo sư Toán học Hoàng Xuân Sính, nhà văn Thụy Điển Sara Lidman, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, đến cuộc chiến dập lửa tại Nhà thờ Đức Bà Paris, hành trình bảo tồn di sản sông Hoài, rừng ngập mặn Cần Giờ hay nghề làm giấy dó thủ công...mở ra những lát cắt đa dạng về con người và thế giới xung quanh.

Bên cạnh chương trình chiếu phim chính, Liên hoan cũng dành không gian giới thiệu các tác phẩm của những nhà làm phim độc lập Việt Nam. Đây là cơ hội để công chúng tiếp cận những góc nhìn mới mẻ, từ ước mơ âm nhạc của hai anh em song sinh khiếm thị trong “Phòng thu bí mật”, nghị lực của cộng đồng người bạch tạng trong “Những thiên thần trắng ở bên chúng ta”, đến câu chuyện về nghề cải táng trong “Người cất mả” và hậu trường sân khấu nghệ thuật Tuồng qua “Mạc Hậu”.

“Giáo sư Hoàng Xuân Sính trong bộ phim tài liệu cùng tên, tác phẩm giới thiệu tại Liên hoan phim năm nay

Sự hiện diện của các tác phẩm độc lập hứa hẹn góp phần làm phong phú diện mạo điện ảnh tài liệu đương đại, nơi những câu chuyện đời thường được khám phá bằng ngôn ngữ sáng tạo và cách tiếp cận riêng. Qua đó, Liên hoan không chỉ giới thiệu các tác phẩm đã được khẳng định về chất lượng, mà còn tạo điều kiện để những tiếng nói mới đến gần hơn với khán giả.

Theo ông Pierre Du Ville, Chủ tịch EUNIC Việt Nam, Liên hoan là cơ hội hiếm có để khán giả cùng ngồi trong không gian tối và nhìn ngắm thế giới qua lăng kính của người khác. Tinh thần ấy được thể hiện qua chương trình chiếu phim năm nay, khi những câu chuyện từ Việt Nam và châu Âu cùng hiện diện, tạo nên không gian giao lưu văn hóa bằng điện ảnh.

Liên hoan cũng mang đến cơ hội thưởng thức những tác phẩm từng nhận giải tại các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế, trong đó có: Cánh Diều, Bông Sen Bạc, Giải Magritte của Bỉ, GOYA của Tây Ban Nha, Locarno, Sundance và Toronto. Các suất chiếu mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để đông đảo công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao. Tại Hà Nội, các buổi chiếu diễn ra ở Rạp Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Tại TP.HCM, địa điểm công chiếu là Rạp DCINE Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn với giờ chiếu là 19 giờ hàng ngày.