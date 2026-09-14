Đăng Khôi trình diễn “Trống cơm” tại Trung Quốc

ANTD.VN - Tiếp nối tập mở màn, Đăng Khôi bước vào vòng thi thứ hai của Ngôi sao Con đường tơ lụa (Silk Way Star) với ca khúc "Trống Cơm" - một trong những làn điệu dân ca Bắc Bộ đặc sắc của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ca khúc “Trống Cơm” được trình diễn trên một sân khấu quốc tế.

Tập hai của show truyền hình thực tế về âm nhạc "Ngôi sao Con đường tơ lụa" vừa chính thức lên sóng. Xuất hiện trên sân khấu, nam nghệ sĩ Đăng Khôi chọn bộ trang phục quy tụ ba biểu tượng văn hóa lâu đời của Việt Nam, cùng bổ trợ cho một thông điệp hoàn chỉnh. Hình ảnh cây tre đại diện cho ý chí và phẩm chất kiên cường của con người Việt Nam, chim Lạc đại diện cho khát vọng vươn lên và tinh thần tự do, còn họa tiết trống đồng khẳng định cội nguồn lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đăng Khôi trình diễn "Trống cơm" trên sân khấu chương trình Silk Way Star

Lấy cảm hứng từ những biểu tượng nói trên, thiết kế tôn vinh cốt cách kiên cường của dân tộc Việt Nam, tạo nên một diện mạo vừa mang hơi thở truyền thống, vừa thể hiện tinh thần Việt Nam đương đại. Ê-kíp cho biết dù thời gian chuẩn bị gấp rút, nam ca sĩ vẫn rất chú trọng đến yếu tố thời trang và thông điệp của hình ảnh anh mang tới Silk Way Star. Hầu hết trang phục diện trên sân khấu đều là thiết kế được đặt hàng riêng, phù hợp với tinh thần của bài hát và mang ý nghĩa.

Với Đăng Khôi, nghệ thuật truyền thống chính là linh hồn của một dân tộc, là nơi lưu giữ những câu chuyện, phong tục, bản sắc văn hóa và tinh thần của người Việt qua hàng nghìn năm phát triển đất nước, và trong các loại hình nghệ thuật truyền thống, âm nhạc dân gian luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.

Đăng Khôi cho biết anh sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, vùng đất có nền âm nhạc dân gian rất phong phú và đặc sắc. "Điều tôi học được từ âm nhạc truyền thống không chỉ là những giai điệu, mà còn là cách âm nhạc phải luôn gắn với đời sống, cảm xúc thực tế của con người" anh nói. Chính điều đó đã ảnh hưởng đến cách anh tạo ra các sản phẩm âm nhạc của mình, không chỉ chạm đến cảm xúc mà còn tạo nên sự kết nối.

Vòng thi thứ hai với chủ đề: Văn hóa, Đăng Khôi đã lựa chọn ca khúc “Trống cơm” - một bài dân ca quen thuộc của đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam cho phần trình diễn của mình. Anh chia sẻ: "Tôi yêu 'Trống cơm' bởi giai điệu mộc mạc, gần gũi nhưng rất rộn ràng và vui tươi, giàu năng lượng. Đây là làn điệu mượn hình ảnh chiếc trống cơm để kể về những lễ hội truyền thống, nơi gắn kết cộng đồng của người Việt”.

Đăng Khôi cũng dành những chiếc nón lá Việt Nam tặng các ca sĩ nước bạn

Theo anh, dù đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, "Trống cơm" vẫn giữ được sức sống mạnh mẽ và khả năng kết nối mọi người bằng âm nhạc. Qua phần trình diễn này, Đăng Khôi mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một nét đẹp trong bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời cho khán giả thấy tinh thần cởi mở, thân thiện, hiếu khách và năng động của con người Việt Nam. "Việt Nam luôn chào đón tất cả các bạn từ khắp 5 châu" anh nhắn nhủ.

Đặc biệt, anh còn cất lên một đoạn quan họ Bắc Ninh, loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khoảnh khắc này không chỉ làm phong phú thêm phần trình diễn, mà còn là một lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy tự hào về chiều sâu di sản âm nhạc Việt Nam đến với khán giả nhiều quốc gia. Tuy vậy, Đăng Khôi đã thổi một luồng gió khác cho phiên bản trình diễn này với một bản phối mới, được Đăng Khôi và Hino sản xuất thực hiện cấp tốc chỉ trong vài ngày trong thời gian thử thách tại cuộc thi.

Một lý do quan trọng khác, "Trống cơm" còn gợi cho Đăng Khôi nhớ đến những người anh em là NSND Tự Long, Soobin, Cường Seven - những nghệ sĩ từng thể hiện ca khúc này trong một chương trình thực tế mà anh tham gia vào năm 2024, cũng là một tiết mục để lại nhiều cảm xúc và nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả. Tuy vậy, Đăng Khôi đã thổi một luồng gió khác cho phiên bản trình diễn này với một bản phối mới, được team sản xuất thực hiện cấp tốc chỉ trong vài ngày trong thời gian thử thách tại cuộc thi. Anh đã sử dụng những nhạc cụ dân gian cùng những yếu tố âm nhạc đương đại, kết hợp làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh với kỹ thuật nảy hạt và phần Rap, cùng đoạn Đăng Khôi và Hino sáng tác mới , giúp bài hát vừa giữ được tinh thần nguyên bản, vừa trở nên gần gũi hơn với khán giả quốc tế.

Trong tập 2, Đăng Khôi dành tặng những chiếc nón lá, hình ảnh gắn liền với người phụ nữ và làng quê Việt Nam, cho bạn bè quốc tế như một lời chào hữu nghị, gắn kết giữa các nền văn hóa cùng góp mặt tại Silk Way Star. Nam ca sĩ đánh giá cao về sự chỉn chu và độ đầu tư của đơn vị sản xuất chương trình. Anh cho biết bản thân học hỏi được nhiều thứ, từ khâu vận hành chuyên nghiệp đến cách tiếp đãi các thí sinh quốc tế, điều đó giúp anh có nhiều cảm hứng hơn dù lịch trình làm việc dày đặc và căng thẳng.

Anh cũng nhận xét dàn thí sinh là những giọng hát đầy nội lực. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không đặt nặng về thành tích, vì mục tiêu đi thi là để quảng bá văn hóa Việt và giới thiệu hình ảnh nghệ sĩ Việt với bạn bè quốc tế. Các thí sinh của các nước rất hào hứng với tiết mục công diễn 2 này của Đăng Khôi và chiếc trống cơm mà anh mang đến chương trình, và họ cũng nhờ Đăng Khôi dạy hát tiếng Việt qua câu hát “Tình bằng có cái trống cơm”.