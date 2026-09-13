Chính thức lộ diện top 15 thí sinh bước vào vòng Bán kết của Model Kid Vietnam 2026

Không phụ sự mong chờ của các bậc phụ huynh và các khán giả yêu mến chương trình, tập 1 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc với hành trình “đãi cát tìm vàng” đầy hấp dẫn đến từ 3 vị Huấn luyện viên (Mentor) Top Model TyhD - Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Á hậu Quỳnh Anh đã mang đến nhiều thử thách bất ngờ và tìm ra Top 15 thí sinh phù hợp nhất bước vào vòng Bán kết.

Ban giám khảo thích thú với phần thể hiện của các thí sinh

Trong phần thi Bé tự tin, hàng loạt nhân tố tiềm năng dần lộ diện, nơi các bạn nhỏ thể hiện cá tính, trưởng thành qua từng thử thách và tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Bên cạnh những màn thể hiện tự tin, đáng yêu và loạt năng khiếu bất ngờ, vòng casting cũng đặt ra câu chuyện về cách các bé tiếp cận thời trang và hình ảnh trước công chúng.

Với tiêu chí “các con không cần phải ép mình, cứ hồn nhiên và vô tư đúng với lứa tuổi”, cả ba Mentor đều thẳng thắn góp ý, giúp các bé điều chỉnh từ trang phục, makeup đến cách thể hiện để trở về với nét tự nhiên vốn có. Điển hình như trường hợp của bé Trần Anh Cát hay Huỳnh Lê Trúc Vy, sau khi được trao cơ hội thay đổi đã có sự thay đổi hình ảnh tích cực, phù hợp với độ tuổi của các bé.

Thí sinh Huỳnh Lê Trúc Vy (bên phải) sau khi được trao cơ hội thay đổi đã có sự thay đổi hình ảnh phù hợp với lứa tuổi

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả xúc động là câu chuyện của hai mẹ con thí sinh Lê Nguyễn Minh Hằng, khi cả hai không ngại vượt đường xa từ Nghệ An để đưa cô bé đến với chương trình. Do hoàn cảnh gia đình nên mẹ Minh Hằng lựa chọn một bộ trang phục, cách dán móng tay hay giày chưa thực sự phù hợp với lứa tuổi và phần thể hiện của con. Dù vậy, cô bé vẫn khiến mẹ tự hào bởi sự nỗ lực và tình yêu dành cho người đã luôn đồng hành cùng mình.

Trong suốt quá trình thực hiện thử thách, những góp ý gần gũi, lời khuyên bổ ích và sự chỉ dẫn tận tình của bộ 3 Mentor TyhD - Bùi Quỳnh Hoa - Quỳnh Anh đã góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân và tận hưởng hành trình làm nên ước mơ tại Model Kid Vietnam 2026.

Phần thi chụp hình với thương hiệu Canifa tại vòng 2 casting Model Kid Vietnam 2026

Không chỉ có những màn thể hiện sôi nổi, tập 1 Model Kid Vietnam 2026 còn mang đến nhiều tình huống bất ngờ khiến cảm xúc của cả thí sinh lẫn khán giả liên tục thay đổi.

Trong thử thách “Bé tài năng”, hai chị em song sinh Trần Hà Hiểu Lam và Hà Trần Tuệ Lam khiến trường quay xúc động khi cùng đứng trước một tình huống tưởng như chỉ có một người được bước tiếp. Lập tức Tuệ Lam ghé tai em gái và nói: “Em, em thi tiếp, em đậu”, nhưng sau đó lại ‘khóc hết nước mắt’. Khoảnh khắc ấy đã khiến cả trường quay lắng lại. Đứng trước quyết định khó khăn, cả hai chị em đều muốn nhường cơ hội của mình cho người còn lại. Cuối cùng, các mentor và host mới tiết lộ đây chỉ là một tình huống được đặt ra để thử thách xử lý tình huống, qua đó giúp hiểu rõ hơn tính cách và màu sắc thú vị của mỗi bé. Khoảnh khắc hai chị em cùng nhường nhau cơ hội đi tiếp đã trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của tập 1, cho thấy phía sau những tài năng nhí là tình cảm gia đình trong trẻo và sự gắn kết đặc biệt.

Hai chị em song sinh Trần Hà Hiểu Lam và Hà Trần Tuệ Lam khiến trường quay xúc động khi cùng đứng trước một tình huống tưởng như chỉ có một người được chọn

Chưa dừng lại ở đó, chia sẻ về câu chuyện của mình, bé Tài Lộc chân thành khi bộc bạch từ nhỏ đã thiếu tình thương của ba và không ngừng dành những lời yêu thương đến mẹ: “Con cảm ơn mẹ vì suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh và chăm sóc con từ khi con còn nhỏ xíu cho tới bây giờ”. Lời tâm sự giản dị nhưng chất chứa nhiều cảm xúc của Tài Lộc khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào. Ít ai nghĩ rằng một cậu bé mới 11 tuổi lại có những suy nghĩ chín chắn và trưởng thành đến vậy.

Khép lại tập 1, hành trình tìm kiếm những tài năng nhí vẫn chưa dừng lại. Sau hàng loạt thử thách và những màn thể hiện đầy màu sắc, Top 15 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, sẵn sàng bước vào vòng Bán kết. Qua tập đầu tiên, Model Kid Vietnam 2026 cho thấy định hướng khác biệt với các cuộc thi dành cho trẻ em khác khi được kỳ vọng mang đến một sân chơi giải trí thú vị, ý nghĩa dành cho các bé, đồng thời đưa ra góc nhìn đúng đắn hơn về việc đào tạo người mẫu nhí để các bé vẫn giữ trọn sự hồn nhiên, cá tính của tuổi thơ.

Lam Anh mang lại màn biểu diễn violin đặc sắc, khiến BGK trầm trồ

Trong tập tiếp theo, các mentor sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ không hề dễ dàng: lựa chọn những gương mặt phù hợp cho đội hình của mình giữa rất nhiều tài năng nổi bật. Á hậu Quỳnh Anh đã bắt đầu có những lựa chọn riêng, trong khi TyhD, Bùi Quỳnh Hoa cũng liên tục tìm cách chiêu mộ những thí sinh tiềm năng về đội. Khi những lựa chọn cá nhân bắt đầu được đặt lên bàn cân, cuộc đua giữa các Mentor cũng chính thức bước sang một chặng mới.

Những tài năng nhí nào sẽ có cơ hội bước tiếp? Tất cả sẽ có trong tập 2 của Model Kid Vietnam 2026 được phát sóng vào lúc 20:30 trên trang Facebook, kênh Youtube, TikTok chính thức của chương trình Model Kid Vietnam. Cùng truy cập Fanpage chính thức của chương trình để theo dõi những diễn biến đặc sắc và bất ngờ nhất của Model Kid Vietnam 2026.