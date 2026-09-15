"Nét chữ An nhiên" tiếp nối truyền thống "trọng học, trọng chữ"

ANTD.VN - Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An nhiên” được tổ chức nhằm giới thiệu đến công chúng thư pháp Hán Nôm, thư pháp Quốc ngữ cùng các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Chương trình “Nét chữ An nhiên” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026. Tại sự kiện, người dân và du khách có cơ hội trực tiếp quan sát các ông đồ thể hiện tài viết chữ, tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp và xin chữ. Những con chữ được trao gửi chứa đựng những mong ước về học tập, gia đình, sức khỏe, may mắn và cuộc sống bình an.

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao chứng nhận cho các ông đồ tham gia chương trình "Nét chữ An nhiên".

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết: “Nét chữ An nhiên” là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám của Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026. Chúng tôi muốn tổ chức chương trình này nhằm tôn vinh hoạt động sáng tạo về thư pháp và những nhà hoạt động thư pháp tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với “Nét chữ An nhiên”, chúng tôi cũng muốn thể hiện thông điệp về truyền thống ‘trọng học, trọng chữ’ của người Việt Nam nhằm hướng tới 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám".

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu trải nghiệm hoạt động xin chữ tại chương trình "Nét chữ An nhiên".

"Nghệ thuật viết thư pháp là một trong những hoạt động quen thuộc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đặt hoạt động thư pháp này trong khuôn khổ của Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 để kết nối với cộng đồng, đời sống xã hội hiện nay và đặc biệt là những người trẻ. Từ đó, hoạt động này nhằm nuôi dưỡng thêm tình yêu của những người trẻ đối với di sản nói chung và nghệ thuật, thư pháp nói riêng. Từng con chữ là cách thức để truyền tải những giá trị tốt đẹp của cha ông ta để lại, tiếp tục thành một dòng chảy trong cuộc sống đương đại, tạo ra những năng lượng tích cực cho cộng đồng và xã hội” - ông Lê Xuân Kiêu nói thêm.

Du khách nước ngoài thích thú với hoạt động xin chữ.

Trong ngày đầu diễn ra chương trình, dù thời tiết có mưa, không gian sự kiện vẫn thu hút đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ. Nhiều bạn sinh viên tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để trải nghiệm hoạt động xin chữ, đồng thời tìm hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật gắn với truyền thống trọng chữ, trọng học của người Việt.

Bạn Lê Thị Ngọc Ninh, 20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Em cảm thấy không gian sự kiện rất đông vui, nhộn nhịp. Dù trời mưa, em vẫn thấy nhiều bạn sinh viên đến tham gia, tìm hiểu và xin chữ. Em đến chương trình “Nét đẹp An nhiên” với mong muốn xin những con chữ để treo hoặc trưng bày. Em tin rằng mỗi con chữ không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân”.

Bạn Lê Thị Ngọc Ninh vui vẻ, nâng niu con chữ vừa xin được tại sự kiện.

Tại sự kiện, công chúng được chứng kiến trực tiếp quá trình hình thành một tác phẩm thư pháp. Từ việc lựa chọn chữ, cân nhắc bố cục đến cách vận bút, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và quá trình rèn luyện lâu dài.

Nhân dịp này, các câu lạc bộ và những người thực hành thư pháp cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường kết nối trong cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động trình diễn và trải nghiệm được kỳ vọng đưa thư pháp đến gần hơn với người trẻ và những du khách lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này.

Nhân dịp này, các câu lạc bộ và những người thực hành thư pháp cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường kết nối trong cộng đồng.

Thông qua triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, “Nét chữ An nhiên” góp phần kết nối thư pháp với di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa. Chương trình trở thành một điểm đến văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày chớm thu Hà Nội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô thanh lịch, văn hiến và giàu bản sắc.