Chuyện kể bằng ánh sáng trong đêm "Khai Văn" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN -Nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 và hướng tới cột mốc 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), chương trình nghệ thuật "Khai Văn" đã chính thức thắp sáng không gian tịch mịch tại Vườn Giám (Di tích quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Không chỉ gợi lại mạch ngầm tri thức xuyên suốt thiên niên kỷ, đêm diễn còn đánh thức tâm hồn di sản, kết nối dòng chảy truyền thống với nhịp đập đương đại, khơi dậy khát vọng cống hiến rực rỡ trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.