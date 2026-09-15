Nguyễn Ngọc Bảo Trinh giành Á quân "MC Nhí Truyền hình 2026"

Phần thi “Kí hiệu yêu thương” của Bảo Trinh truyền tải thông điệp về sự đồng cảm và những ước mơ của trẻ khiếm thính

Đêm chung kết cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt MC nhí truyền hình 2026” diễn ra tại sân khấu ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam, quy tụ 25 thí sinh tranh tài. Vượt qua hàng trăm thí sinh trong hành trình tìm kiếm gương mặt dẫn chương trình trẻ, Nguyễn Ngọc Bảo Trinh giành ngôi vị Á quân mùa 2 với phần thi mang tên “Kí hiệu yêu thương”.

Đêm thi ghi nhận sự góp mặt của nhiều khách mời trong lĩnh vực truyền hình và nghệ thuật như: MC Thảo Vân, MC Tuấn Tú, MC ca sĩ Phan Anh, Á hậu Lương Hoa Đan và "Nữ hoàng Tài năng" Kim Huyền Sâm. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, người dẫn chương trình cùng những gương mặt quen thuộc trong giới chuyên môn góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho sân chơi dành cho các tài năng MC nhí.

Trên sân khấu chung kết, 25 thí sinh mang đến những phần thể hiện với màu sắc riêng, từ khả năng làm chủ sân khấu, truyền tải thông tin đến xây dựng câu chuyện và kết nối với khán giả. Trong số đó, Bảo Trinh lựa chọn một chủ đề giàu ý nghĩa xã hội khi đưa câu chuyện về trẻ khiếm thính và ngôn ngữ ký hiệu vào phần thi của mình.

“Kí hiệu yêu thương” được Bảo Trinh xây dựng xoay quanh câu chuyện về những em nhỏ khiếm thính, những người giao tiếp với thế giới bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng dẫn chương trình theo cách thông thường, cô bé lựa chọn kể một câu chuyện có chiều sâu, qua đó thể hiện khả năng dẫn dắt cảm xúc và truyền tải thông điệp đến khán giả.

20 em nhỏ khiếm thính cùng Bảo Trinh thực hiện ngôn ngữ ký hiệu trong tiết mục “Gặp lại thanh xuân của mẹ”

Thông qua lời dẫn, Bảo Trinh gợi mở những khó khăn mà trẻ khiếm thính phải đối mặt trong cuộc sống. Đó không chỉ là việc các em không thể nghe thấy âm thanh xung quanh, mà còn là khoảng cách trong giao tiếp khi cộng đồng chưa phải lúc nào cũng biết cách lắng nghe và thấu hiểu các em.

Từ câu chuyện của những đứa trẻ, phần thi mở rộng sang hành trình của các bậc cha mẹ. Để giao tiếp với con, họ học cách sử dụng ánh mắt, cử chỉ và ngôn ngữ ký hiệu. Những điều tưởng như giản dị ấy trở thành cầu nối giúp cha mẹ hiểu được mong muốn, cảm xúc và những điều con muốn nói.

Cách xây dựng nội dung này giúp phần thi của Bảo Trinh không dừng lại ở việc kể về sự khác biệt trong giao tiếp. Cô bé hướng câu chuyện đến sự đồng cảm, khẳng định rằng mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ và giá trị riêng, bất kể các em giao tiếp với thế giới bằng cách nào.Thông điệp “Khác nhau về cách giao tiếp không có nghĩa là khác nhau về ước mơ” được lựa chọn làm điểm nhấn cho phần thi. Qua đó, Bảo Trinh muốn góp phần thay đổi cách nhìn nhận của cộng đồng về trẻ khiếm thính, để các em được đón nhận với sự tôn trọng và thấu hiểu.

Điểm nhấn trong “Kí hiệu yêu thương” là sự xuất hiện của 20 em nhỏ khiếm thính trong tiết mục “Gặp lại thanh xuân của mẹ”. Cùng Bảo Trinh, các em thực hiện ngôn ngữ ký hiệu trên sân khấu, biến đôi tay thành phương tiện kể câu chuyện của chính mình.

Sự tham gia của các em nhỏ tạo nên một không gian biểu đạt khác biệt, nơi ngôn ngữ không chỉ được truyền tải bằng lời nói mà còn qua những cử chỉ, ánh mắt và sự phối hợp trên sân khấu. Với Bảo Trinh, đây cũng là cách để phần thi trở thành một câu chuyện có sự kết nối giữa người dẫn chương trình và những nhân vật mà cô bé muốn giới thiệu đến khán giả.

Hình ảnh 20 em nhỏ khiếm thính cùng thực hiện ngôn ngữ ký hiệu đã để lại nhiều cảm xúc trong đêm chung kết. Phần trình diễn góp phần làm nổi bật thông điệp mà Bảo Trinh lựa chọn: mỗi người đều có cách riêng để thể hiện bản thân, và sự khác biệt ấy không nên trở thành rào cản đối với ước mơ.

Nguyễn Ngọc Bảo Trinh giành ngôi vị Á quân “Tìm kiếm gương mặt MC nhí truyền hình 2026”

Với phần thi “Kí hiệu yêu thương”, Bảo Trinh cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc trong cách lựa chọn chủ đề, xây dựng nội dung và thể hiện khả năng dẫn dắt trên sân khấu. Kết quả chung cuộc, cô bé giành ngôi vị Á quân cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt MC nhí truyền hình” mùa 2.

“Tìm kiếm Gương mặt MC Nhí Truyền hình” là chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Truyền hình cáp Hà Nội phối hợp cùng Đỗ Anh Media & Entertainment thực hiện. Năm 2026, chương trình trở lại với phiên bản mới mang tên KIDS+, tiếp tục mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều lứa tuổi và thu hút thí sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Việc mở rộng sân chơi giúp chương trình tiếp tục tạo điều kiện để các tài năng dẫn chương trình trẻ được rèn luyện, thể hiện khả năng và làm quen với môi trường sân khấu. Qua mỗi mùa tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt MC nhí có khả năng truyền tải thông tin, làm chủ sân khấu và kết nối với khán giả.

Từ sân chơi này, những thí sinh như Bảo Trinh có cơ hội phát triển khả năng dẫn chương trình, đồng thời thể hiện góc nhìn riêng qua những chủ đề giàu ý nghĩa. Thành tích Á quân tại mùa 2 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của cô bé, đặc biệt khi phần thi “Kí hiệu yêu thương” đã đưa câu chuyện về trẻ khiếm thính đến gần hơn với khán giả bằng ngôn ngữ của sự sẻ chia.