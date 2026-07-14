Chủ hiệu vàng Kim Lý và nhiều doanh nghiệp bị bắt vì liên quan đường dây buôn lậu kim cương

ANTD.VN - Mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM về tội “Buôn lậu”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú tại phường An Đông, TP. HCM) là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú tại phường An Đông, TP. HCM) là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. HCM) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. HCM) là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Các đối tượng Trần Tiễn Như Nghi, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Thanh Nga

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương từ Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Giá cả sản phẩm được đưa ra thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu thu giữ 1239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.