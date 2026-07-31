Mâu thuẫn khi uống rượu, hai nhóm đánh nhau tại quán ăn

Theo chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân được cho là xuất phát từ hai nhóm khách ngồi ở hai bàn ăn khác nhau trong quán. Trong quá trình uống rượu, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã rồi xô xát.

Hình ảnh cắt từ clip hiện trường vụ việc

Trước đó, sáng 31/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cầm theo hung khí, ghế nhựa, bát đũa lao vào truy đuổi, đánh nhau tại Quán Nhỏ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng. Vụ việc khiến không gian quán ăn trở nên hỗn loạn, nhiều thực khách hoảng sợ phải nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu khu vực Quán Nhỏ Vĩnh Tuy xảy ra vụ việc tương tự. Trước đó, vào đêm lễ Valentine (14/2), tại đây cũng xảy ra một vụ hỗn chiến khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc cũng xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình uống rượu. Hai bên sau đó cãi vã, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu dân cư vào đêm khuya. Hậu quả, một người bị thương và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an phường Vĩnh Hưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra đêm 30/7 để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.