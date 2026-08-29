Triệt phá ổ nhóm tội phạm là trẻ vị thành niên gây ra hàng loạt vụ 'ăn' xe trên địa bàn Hà Nội

ANTD.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm gồm 7 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an phường Kim Liên, thành phố Hà Nội đã khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ nhóm 7 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an bước đầu làm rõ thêm 5 vụ trộm cắp tài sản do nhóm đối tượng này thực hiện.

Khoảng 8h ngày 25-8, anh B.M.Q (SN 2000, trú tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) đến Công an phường trình báo về việc bị mất chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 36AE-027.xx tại khu vực ngõ 12 Chùa Bộc, phường Kim Liên.

Các đối tượng bị bắt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy xét và đã xác định, làm rõ 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Các đối tượng gồm N.G.B (SN 2009), T.T.Đ (SN 2012), P.M.Q (SN 2014), N.Đ.Q (SN 2012), N.T.Đ (SN 2009), P.D.A (SN 2012) và T.Đ.M (SN 2012) cùng trú tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave trên vào rạng sáng 25-8 tại ngõ 12 Chùa Bộc, phường Kim Liên.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Công an phường Kim Liên tiếp tục mở rộng xác minh và bước đầu làm rõ thêm 5 vụ trộm cắp tài sản khác có liên quan đến nhóm đối tượng này.

Hiện Công an phường Kim Liên đang tiếp tục truy tìm, thu hồi tài sản bị mất và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý về Tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 BLHS.