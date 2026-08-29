Tạm giữ 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Qua công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái nghiện đối với các trường hợp sau cai nghiện, Công an xã Phúc Thịnh và Công an xã Trung Giã, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Trung Giã tạm giữ Đinh Văn Tòa

Thực hiện các biện pháp quản lý người sau cai nghiện, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở, Công an xã Phúc Thịnh và Công an xã Trung Giã đã tăng cường công tác rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp thuộc diện quản lý trên địa bàn. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý các trường hợp tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Cụ thể, ngày 26-8-2026, Công an xã Trung Giã đã ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với Đinh Văn Tòa (SN 2004, không có nơi ở cố định). Tòa là trường hợp thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25-8-2026, qua công tác kiểm tra định kỳ đối với những trường hợp thuộc diện quản lý sau cai, Công an xã Phúc Thịnh đã triệu tập Vũ Hoàng Thái (SN 1978, trú tại thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh) để tiến hành xét nghiệm ma túy.

Kết quả test nhanh nước tiểu xác định Vũ Hoàng Thái dương tính với Methamphetamine. Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận khoảng 17h ngày 21-8-2026, đã một mình điều khiển xe đến khu vực thành phố Thái Nguyên mua ma túy đá với giá 200.000 đồng từ một người đàn ông không quen biết. Sau đó, đối tượng mang ma túy về khu vực cánh đồng thuộc thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh để sử dụng.

Từ kết quả xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phúc Thịnh và Công an xã Trung Giã đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Hoàng Thái và Đinh Văn Tòa để xử lý về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vũ Hoàng Thái tại Công an xã Phúc Thịnh

Việc thường xuyên rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, lực lượng Công an cơ sở tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không để ma túy trở thành nguyên nhân phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.