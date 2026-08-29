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Pháp luật

Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền của người phụ nữ

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Phương Huyền

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Vĩnh Tuy (SN 1996, trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của chị Đ.M (SN 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên) về việc chiều cùng ngày, khi đang di chuyển bằng xe đạp điện trên đường DH460, chị bị đối tượng lạ mặt áp sát, giật dây chuyền vàng đang đeo trên cổ.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuy

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra xác định Bùi Vĩnh Tuy là người thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan Công an, Tuy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Cướp giật tài sản

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