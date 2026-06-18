Phá 2 đường dây chuyên chiếm quyền kiểm soát điện thoại di động, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng

ANTD.VN -Qua công tác rà soát các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, đấu tranh làm rõ đường dây sử dụng tài khoản iCloud để chiếm quyền kiểm soát điện thoại di động của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định có 2 nhóm đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự nhau. Nhóm thứ nhất do Trần Văn Tâm (SN 2001, quê quán tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Giúp sức cho Tâm có gần 10 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm thứ hai do Mai Tiến Giáp (SN 2006, quê quán tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đối tượng này chỉ đạo 6 đồng phạm tham gia thực hiện tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng lợi dụng trò chơi điện tử trực tuyến Free Fire - tựa game bắn súng sinh tồn có đông người tham gia, để tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân. Sau khi mua hoặc sử dụng các tài khoản game có thứ hạng cao, các đối tượng chủ động kết bạn, làm quen với người chơi và đưa ra lời mời “cày thuê”, hứa hẹn trả công từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ngày.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng hướng dẫn chuyển sang trao đổi qua các nền tảng mạng xã hội khác, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải sử dụng điện thoại iPhone đời cao. Chúng viện lý do cần liên kết tài khoản game để “cày thuê”, sau đó cung cấp một tài khoản iCloud và hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào thiết bị.

Khi nạn nhân hoàn tất việc đăng nhập, các đối tượng lập tức sử dụng thông tin tài khoản này để truy cập từ xa, kiểm soát trạng thái thiết bị, thu thập thông tin máy và thực hiện thao tác thay đổi quyền quản lý tài khoản. Tiếp đó, chúng tiến hành khóa thiết bị, xóa dữ liệu từ xa khiến nạn nhân mất hoàn toàn quyền sử dụng điện thoại.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát thiết bị, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, ẩn danh để liên hệ với bị hại, yêu cầu chuyển tiền chuộc lại điện thoại. Mức tiền chuộc được đưa ra tùy thuộc vào từng dòng máy và giá trị thiết bị.

Từ tháng 2-2026 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội đối với nhiều bị hại trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud, Email hoặc các tài khoản do người lạ cung cấp; không tin vào các lời mời gọi “cày thuê game”, “việc nhẹ, lương cao” trên mạng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con em mình và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các tài khoản, ứng dụng hoặc hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.