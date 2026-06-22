Chế độ tinh giản biên chế với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố thế nào?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đã báo cáo xin ý kiến Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó có trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố.

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 154 của Chính phủ quy định tinh giản biên chế.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về căn cứ xác định thời gian tham gia công tác của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Cụ thể, Nghị định 154 quy định xem xét, quyết định đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ không chuyên trách và chính quyền địa phương.

Với trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng hồ sơ bị thất lạc, Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp rà soát và chịu trách nhiệm tuyển dụng, sử dụng theo quy định pháp luật.

Đồng thời, căn cứ vào các giấy tờ còn lưu trữ tại cơ quan và các thông tin liên quan đến cán bộ không chuyên trách làm cơ sở xác định thời gian để tính hưởng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn các trường hợp cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố hoặc do không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại điều 7 Nghị định 185 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Kết luận 34 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 185, Bộ Nội vụ đã báo cáo xin ý kiến Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp. Sau khi Chính phủ có ý kiến đồng ý sẽ làm cơ sở cho các địa phương (trong đó có Điện Biên) áp dụng thực hiện.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) mà được tham gia làm cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố dẫn đến dôi dư được áp dụng chính sách theo quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định 154.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Một nội dung khác Bộ Nội vụ hướng dẫn về giải quyết chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang bị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Nội vụ cho biết tại khoản 2 điều 4 Nghị định 154 đã quy định chưa xem xét giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị kỷ luật hoặc bị kỷ luật nhưng chưa đến mức buộc thôi việc hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì được giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại điều 9 Nghị định 154, thời gian công tác để tính trợ cấp được tính đến trước ngày 31/5.

Nếu bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được hưởng chính sách quy định tại điều 9 Nghị định 154.