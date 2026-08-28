Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu, tổng vốn hơn 397 nghìn tỷ đồng

ANTD.VN - Trong 17 dự án, công trình tiêu biểu được thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành chiều 28-8, có 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức ấn nút khởi công, khánh thành

Chiều 28-8, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu, thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo thông tin tại buổi lễ, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2026 này, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng.

Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông và Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng; Hồ điều hòa Phú Đô 1.167 tỷ đồng; Cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch 921 tỷ đồng; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trị giá 854 tỷ đồng; Hồ điều hòa Thụy Phương 2 trị giá 717 tỷ đồng; Cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở 681 tỷ đồng;

Công trình Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) 602 tỷ đồng; Lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước 446 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập (tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm) 358 tỷ đồng;

Công trình Cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long 214 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 trị giá 199 tỷ đồng.

Trong đó, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là công trình giao thông tiêu biểu, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô lịch sử.

Đáng chú ý, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa cho thành phố. Các công trình này cùng hệ thống kênh, trạm bơm, hồ và đường ống thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực trữ, tiêu thoát nước, xử lý úng ngập cục bộ.

Thực tế vận hành bước đầu cho thấy các công trình đã phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa năm nay, góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực; một số “điểm đen” về úng ngập đã không còn tình trạng ngập trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

6 dự án, công trình khởi công gồm: Đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng; Tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn 27.752 tỷ đồng; Cải dịch đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi 12.419 tỷ đồng; Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng 185.758 tỷ đồng; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng 111.137 tỷ đồng; Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT 30.151 tỷ đồng.

Việc khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu dịp Quốc khánh nằm trong tổng thể chương trình đầu tư quy mô lớn của Hà Nội trong năm 2026.

Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 27-8, thành phố dự kiến có khoảng 341 công trình, dự án đăng ký khởi công và hoàn thành trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 649.403 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai đợt cao điểm chào mừng Quốc khánh 2-9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 có 148 công trình, dự án, tổng mức đầu tư 446.618 tỷ đồng.

Điểm nổi bật là 366.397 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách được huy động trong tổng số 446.618 tỷ đồng của 148 dự án, chiếm khoảng 82% tổng mức đầu tư. Như vậy, một đồng vốn ngân sách Thành phố bố trí đã dẫn dắt hơn 4,5 đồng vốn xã hội cùng đưa vào nền kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, 17 công trình, dự án được khởi công, khánh thành hôm nay là minh chứng khá rõ cho thấy Thành phố đang tập trung thực hiện hai nhóm công việc: một mặt, giải quyết những vấn đề hạ tầng đang đặt ra trước mắt; mặt khác, chuẩn bị thêm năng lực và không gian phát triển cho Hà Nội trong những năm tới.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, đối với 11 công trình đã hoàn thành, phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế.

Đối với 6 dự án mới khởi công, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải làm kỹ ngay từ đầu. Các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải xây dựng tiến độ khả thi, bố trí đầy đủ nguồn lực và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ dự án. Những khó khăn có thể dự báo phải được xử lý sớm, hạn chế việc điều chỉnh, phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các cơ quan của thành phố phải chủ động tháo gỡ khó khăn và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc. UBND Thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, trực tiếp xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề liên ngành.

“17 công trình, dự án được khánh thành, khởi công hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau, nhưng cùng cho thấy những ưu tiên khá rõ của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.