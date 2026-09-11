Không khí lạnh bao trùm, Bắc bộ mát mẻ, mưa lớn phức tạp ở Trung bộ

ANTD.VN -Không khí lạnh đã bao trùm toàn khu vực Bắc bộ và ảnh hưởng yếu đến Trung bộ. Khu vực Bắc bộ thời tiết mát mẻ trong những ngày tới, trong khi mưa ở Trung bộ vẫn diễn biến phức tạp.

Sáng sớm nay 11/9, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các nơi ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc bộ. Ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 01 giờ sáng phổ biến ở Bắc bộ từ 21-24 độ C, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 22- 25 độ C.

Hôm nay 11/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Tây Bắc bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Bắc của khu vực Quảng Trị đến TP. Huế.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc bộ có nơi dưới 19 độ C.

Thời tiết toàn khu vực Bắc bộ trời mát mẻ do đã nằm trọn trong khối không khí lạnh

Khu vực Hà Nội ngày 11/9 có mưa vài nơi, đêm không mưa.

Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Sáng 11/9, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều 11/9 mưa giảm dần.

Ngày và đêm 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.