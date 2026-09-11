Những tổ chức phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

ANTD.VN - Từ ngày 15/9/2026, một số quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 347/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội khuyến cáo các cơ sở thuộc diện phải tham gia bảo hiểm chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ 2026

Xác định rõ đối tượng tài sản phải tham gia bảo hiểm

Ngày 8/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Nghị định số 106/2025/NĐ-CP và một số nghị định có liên quan. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.

Theo quy định mới, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tiếp tục bao gồm nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh và hàng hóa, vật tư thuộc phạm vi quy định.

Nghị định 347/2026/NĐ-CP bổ sung trường hợp loại trừ đối với nhà, công trình độc lập bảo đảm các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và có mức độ nguy hiểm cháy thấp.

Quy định này góp phần làm rõ hơn phạm vi các tài sản thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định 347/2026/NĐ-CP quy định cụ thể hơn cách áp dụng mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nhiều nhà, công trình độc lập có tính chất hoạt động khác nhau. Theo đó, nếu các nhà, công trình độc lập bảo đảm các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì mức phí bảo hiểm đối với nhà, công trình được phép tính theo loại hình cơ sở quy định tại Phụ lục VI.

Quy định này có ý nghĩa thực tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều hạng mục, nhà xưởng hoặc công trình độc lập với công năng khác nhau.

Tăng cường nguồn lực phục vụ công tác PCCC và CNCH

Nghị định 347/2026/NĐ-CP đồng thời sửa đổi quy định về nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, tối đa 75% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính được sử dụng để hỗ trợ mua sắm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Những điểm mới của Nghị định số 347/2026/NĐ-CP đã được đưa vào nội dung tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH của đơn vị

Bên cạnh đó, tối đa 5% số tiền thực tế thu được được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong một số hoạt động như tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, kiểm tra PCCC, điều tra, xác minh, giải quyết vụ cháy và kiểm tra, giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở.

Trước những quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chủ cơ sở thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chủ động rà soát điều kiện hoạt động, quy mô, công năng sử dụng nhà, công trình; máy móc, thiết bị; hàng hóa, vật tư và các hồ sơ có liên quan để xác định đúng đối tượng và giá trị tài sản phải tham gia bảo hiểm.

Việc chấp hành đầy đủ các quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không chỉ là trách nhiệm của cơ sở thuộc diện phải tham gia mà còn góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả khi xảy ra cháy, nổ; đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.