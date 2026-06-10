Tranh chấp kéo dài tại dự án metro Nhổn- Ga Hà Nội có nguy cơ làm chậm tiến độ

ANTD.VN -Gói thầu CP06 thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội hiện đang xảy ra tranh chấp giữa các nhà thầu, theo đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Làm rõ nguyên nhân tranh chấp, đánh giá nguy cơ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) khẩn trương báo cáo về tình trạng, tiến độ và kết quả xử lý các tranh chấp hợp đồng tại gói thầu CP06 thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình triển khai dự án đã phát sinh nhiều tranh chấp hợp đồng kéo dài, đặc biệt tại gói thầu CP06 liên quan đến hệ thống thiết bị như đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu.

Tình trạng này được đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, đồng thời có thể làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Những vướng mắc liên quan đến gói thầu này đã nhiều lần được Đại sứ quán Pháp trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội thông qua văn bản và các buổi làm việc trong năm 2025 và 2026.

Trước đó, UBND TP cũng đã nhiều lần yêu cầu MRB Hà Nội chủ động nhận diện, xử lý các rủi ro có thể phát sinh tại các gói thầu liên quan, đồng thời báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án.

Đáng chú ý, ngày 25/5/2026, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, phản ánh sự quan ngại của phía Pháp về nguy cơ chậm tiến độ dự án do tranh chấp hợp đồng tại gói thầu CP06, đồng thời đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo cụ thể để phối hợp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dự án đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội phát sinh tranh chấp kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ

Qua rà soát, các bên vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất, chủ yếu liên quan đến hồ sơ đề xuất điều chỉnh hợp đồng phần ngầm của dự án và việc xây dựng thỏa thuận khung cho các đoạn tuyến kéo dài của tuyến số 3. Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý để hỗ trợ xử lý các vướng mắc, với mục tiêu giải quyết toàn bộ vấn đề trong tháng 6/2026.

Tuy nhiên, đến nay MRB Hà Nội vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tình trạng, tiến độ và kết quả xử lý tranh chấp tại gói thầu CP06, đồng thời chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác tham mưu cho UBND TP.

Để bảo đảm tiến độ chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng yêu cầu MRB Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp, đánh giá mức độ ảnh hưởng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, đề xuất phương án xử lý và phân tích đầy đủ tác động về kỹ thuật, tài chính, tiến độ. Đồng thời, MRB Hà Nội phải làm rõ hiệu quả của dịch vụ tư vấn pháp lý đang sử dụng và gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 12/6/2026.

Chủ đầu tư luôn tuân thủ quy định

Thông tin về gói thầu CP06-Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt gồm: Đầu máy toa xe, thiết bị Depot, CC/SCADA, tín hiệu, thông tin và cấp điện thuộc dự án metro đoạn Nhổn –ga Hà Nội, MRB Hà Nội cho hay, gói thầu đang được các bên liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện theo các quy định của Hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.

Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, áp dụng hợp đồng quốc tế có yếu tố kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh các nội dung cần làm rõ về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường xuyên xảy ra.

Thời gian qua, MRB Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát, làm rõ các nội dung về kỹ thuật, tiến độ, chi phí và các vấn đề hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các nội dung đang được các bên xem xét, MRB đang tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ cần thiết nhằm bảo đảm việc đánh giá, xử lý được thực hiện khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam và các điều ước, thông lệ quốc tế có liên quan.

Song song với quá trình này, MRB Hà Nội chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, MRB đang phối hợp với các đối tác và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn, qua đó làm cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xử lý phù hợp.

“MRB khẳng định luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đồng thời tích cực làm việc với các bên liên quan trên tinh thần hợp tác, xây dựng và trách nhiệm nhằm bảo đảm mục tiêu chung là sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác phục vụ người dân Thủ đô”, thông tin từ MRB Hà Nội cho hay.