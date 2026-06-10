Ford Everest nâng cấp dải sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng

Lựa chọn đa dạng, phù hợp nhiều “túi tiền”

Các phiên bản của Ford Everest được giới thiệu trong lần nâng cấp này bao gồm Active, Sport và Platinum, mang đến dải lựa chọn đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Động cơ 2.0L kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp, được trang bị trên các phiên bản từ Active đến Platinum, mang đến sự cân bằng vượt trội giữa hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành mạnh mẽ và độ êm ái tinh tế.

Bước đi này nhằm hoàn thiện danh mục sản phẩm chiến lược của hãng thông qua việc gia tăng hiệu năng vận hành, đổi mới thiết kế và tích hợp thêm nhiều công nghệ thông minh. Đồng thời, những cải tiến lần này được tinh chỉnh dựa trên phản hồi thực tế từ người dùng, hướng tới việc phục vụ đa dạng các mục đích từ di chuyển gia đình, công việc kinh doanh cho đến các chuyến hành trình khám phá địa hình.

Các phiên bản của Ford Everest được giới thiệu trong lần nâng cấp này bao gồm Active, Sport và Platinum

Đặc biệt sự xuất hiện của phiên bản cao cấp Ford Everest Platinum+, một cấu hình hoàn toàn mới dành cho nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đòi hỏi sự êm ái. Everest Platinum+ được trang bị khối động cơ xăng 2.3L EcoBoost, đạt công suất tối đa lên tới 300 mã lực tại dải vòng tua 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm mang lại khả năng tăng tốc vượt trội và sức kéo lớn trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Ford Everest vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế toàn cầu với diện mạo bề thế và cứng cáp. Điểm nhấn nhận diện nằm ở cụm đèn định vị dạng chữ C sử dụng công nghệ Matrix LED kết hợp cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo nên phong cách đặc trưng của các dòng xe Mỹ.

Điểm nhấn nhận diện nằm ở cụm đèn định vị dạng chữ C sử dụng công nghệ Matrix LED kết hợp cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo nên phong cách đặc trưng của các dòng xe Mỹ.

Nền tảng khung gầm rời tiếp tục là lợi thế, giúp Everest phát huy khả năng chịu tải, cách âm và vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình, từ đô thị đến đường trường và off-road, mang lại cảm giác lái chắc chắn và ổn định.

Bên trong khoang lái, trải nghiệm người dùng tiếp tục được nâng tầm với các trang bị hiện đại như màn hình giải trí 12 inch, hệ thống SYNC 4A và điều hòa tự động hai vùng độc lập, mang đến sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho mọi hành khách trên mọi hành trình.

Màn hình giải trí 12 inch, hệ thống SYNC 4A và điều hòa tự động hai vùng độc lập

Ford Everest mới cũng tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn với hệ thống hỗ trợ lái Co-pilot 360 và các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và hệ thống cảm biến toàn diện, kết hợp cùng khung gầm thép Boron giúp gia tăng khả năng bảo vệ hành khách.

Tiện ích bên trong xe được nâng tầm với hệ thống âm thanh Bang & Olufsen (B&O) 12 loa, ghế da cao cấp chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, thông hơi và sưởi, cùng hàng ghế thứ ba gập điện linh hoạt. Các trang bị như camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh tiếp tục hoàn thiện một không gian tiện nghi và thư thái, mang đến trải nghiệm di chuyển cao cấp cho người dùng.

Lấy khách hàng là trọng tâm-triết lý của thương hiệu toàn cầu mới Ready Set Ford

Những nâng cấp sản phẩm lần này được xây dựng dựa trên triết lý thương hiệu toàn cầu mới của Ford, “Ready Set Ford”, thể hiện sự chuyển dịch từ cách tiếp cận tập trung vào sản phẩm sang hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm, xoay quanh nhu cầu sử dụng thực tế và phong cách sống. Tại Việt Nam, Ford không chỉ mang đến các dòng xe mạnh mẽ và đa dụng, mà còn phát triển một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện nhằm đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn của hành trình sở hữu.

Những nâng cấp sản phẩm lần này được xây dựng dựa trên triết lý thương hiệu toàn cầu mới của Ford, “Ready Set Ford”, thể hiện sự chuyển dịch từ cách tiếp cận tập trung vào sản phẩm sang hệ sinh thái lấy khách hàng làm trung tâm

Với mạng lưới đại lý trên toàn quốc, cùng các dịch vụ như giao xe tận nơi, đội ngũ chuyên gia tư vấn sản phẩm, dịch vụ nhận và giao xe, hỗ trợ nhanh trong vòng bốn giờ hoặc miễn phí, cũng như các giải pháp dịch vụ lưu động, Ford đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thuận tiện trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Chính sách bảo hành mới được nâng cấp lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) cho toàn bộ các dòng Ranger và Everest mới cũng góp phần mang lại sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng.

Thông qua những nỗ lực này, Ford không chỉ cung cấp phương tiện, mà còn hướng tới trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong toàn bộ hành trình sở hữu, giúp khách hàng tự tin chinh phục những hành trình mới trong cuộc sống hằng ngày.