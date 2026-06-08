Thủ phạm quen mặt khiến 7 chuyến bay tại Nội Bài bị ảnh hưởng

ANTD.VN -Trung tâm Tiếp cận tại sân bay Nội Bài, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã xác định được, vật thể bay không người lái xuất hiện trong khu vực vùng trời sân bay Nội Bài làm 7 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo đó, trong quá trình cất cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vào sáng ngày 7/6, tổ lái đã phát hiện có diều thả gần khu vực sân bay quốc tế Nội Bài nên đã thông báo cho Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài (VATM) và nhiều chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, chuyến bay VN414 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, chặng bay Hà Nội-Incheon (Hàn Quốc), bay bằng tàu bay Airbus A350, cất cánh lúc 10h36. Sau khi cất cánh, lúc 10h38, tổ lái báo cáo đã quan sát thấy một chiếc diều thả gần khu vực sân bay.

Tiếp đó, chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet, chặng bay Hà Nội-Pleiku (Gia Lai), bay bằng tàu bay Airbus A321, cất cánh vào lúc 10h40, Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài khai thác thông tin và tổ bay báo cáo ngay khi cất cánh đã phát hiện có thấy một chiếc diều tại hướng 11 giờ, không rõ kích thước, màu sắc.

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân khu vực gần sân bay quốc tế Nội Bài về an toàn bay

Ngay sau khi nhận thông tin từ tổ bay, Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài đã xác nhận lại thông tin với tổ bay và hiệp đồng thông báo cho Đài kiểm soát không lưu Nội Bài. Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã báo cáo tình hình cho Tổ trưởng Tổ An toàn đường cất, hạ cánh, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, bộ phận khẩn nguy sân bay và tạm thời chưa cho tàu bay cất cánh.

Vào lúc 11h12, bộ phận khẩn nguy sân bay báo lại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài, khu vực hướng cất cánh đầu 11R/L không có diều (Đài Kiểm soát không lưu cũng đã hỏi tổ lái chuyến bay VN244 hạ cánh lúc 11h11 quan sát khu vực cất cánh và tổ bay thông báo không có diều ở khu vực này). Sau đó, tàu bay đã cất cánh trở lại lúc 11h16.

Theo thống kê của Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài, sự cố phát hiện diều tại Sân bay quốc tế Nội Bài trưa 7/6 đã khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 chuyến bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ, gồm một chuyến chờ trên đường cất, hạ cánh và 4 chuyến chờ trên đường lăn; chuyến bay VJC997 phải chờ trên đường cất, hạ cánh khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11h16.

Trước đó, sáng 6/6, do có một thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện gần Sân bay quốc tế Nội Bài, 16 chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hàng không.

Thời gian qua, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã, phường giáp ranh bao gồm: Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm (Hà Nội) và phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và các vật thể bay khác.