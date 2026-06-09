Sáo diều, thiết bị UAV liên tiếp đe doạ an toàn hàng không, vì sao khó dẹp?

ANTD.VN - Tình trạng thiết bị không người lái (UAV) và sáo diều liên tiếp hoạt động gần sân bay gia tăng trong thời gian gần đây không những ảnh hưởng đến khai thác mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Sân bay Nội Bài, Cát Bi liên tục phát hiện UAV, sáo diều

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 6-7/6/2026, tại khu vực Cảng HKQT Nội Bài và Cát Bi phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại 2 cảng hàng không.

Cụ thể, ngày 6/6, chuyến bay Vietjet chặng Nội Bài-Cam Ranh cất cánh đường cất, hạ cánh 11R lúc 10h11, ở độ cao 4.800 feet thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài có Drone màu trắng độ cao khoảng 4.700 feet di chuyển từ Đông sang Tây gần tàu bay lúc 10h13.

Ngày 7/6, Chuyến bay Vietnam Airlines chặng Nội Bài- Incheon (Hàn Quốc) cất cánh đường cất, hạ cánh 11R lúc 10h36, đến 10h38 báo cáo quan sát thấy một chiếc diều sau khi khởi hành; chuyến bay Vietjet chặng Nội Bài- Pleiku cất cánh đường cất, hạ cánh 11R lúc 10h40 được Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài hỏi thông tin về hoạt động của diều nói trên, tổ lái Vietjet thông báo sau khi cất cánh (nhấc bánh) có chiếc diều ở hướng 11 giờ, không rõ kích thước và màu sắc.

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Nội Bài đã triển khai kích hoạt thực hiện quy trình phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý về hoạt động vật thể bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, do hoạt động của Drone trong ngày 6/6 đã dẫn đến tổng số 28 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 8 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất, hạ cánh; 20 chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ.

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân trong khu vực sân bay quốc tế Nội Bài về việc sử dụng sáo diều có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không

Với hoạt động của diều trong khu vực cất cánh vào ngày 7/6, tổng số 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ.

Tại Cảng HKQT Cát Bi, vào lúc 22h23, chuyến bay Vietnam Airlines chặng TP.HCM- Hải Phòng tại vị trí đỗ số 16 thông báo cho Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi có quan sát thấy vật thể bay cự ly và độ cao khoảng 200-300 feet gần đường cất, hạ cánh.

Trung tâm kiểm soát tiếp cận-tại sân Cát Bi đã kích hoạt thực hiện quy trình phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý về hoạt động vật thể bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Qua xác minh của các lực lượng, thiết bị bay không người lái xuất hiện ở khu vực gần sân bay Cát Bi là sáo diều có gắn đèn.

Việc này đã khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến bay phải chuyển hướng đi Nội Bài.

Lo ngại gia tăng vào dịp Hè

Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết ngay, khi xảy ra sự việc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Cảng HKQT Nội Bài, Cát Bi đã triển khai tốt các nội dung theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam triển khai Tổ trưởng Tổ công tác an toàn đường cất, hạ cánh là đầu mối điều phối hiện trường mặt đất, tổng hợp, xác minh thông tin và đề xuất biện pháp xử lý; cơ sở điều hành bay quyết định, thực hiện biện pháp điều hành bay theo thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn bay.

Ngoài ra, các cơ quan nêu trên cũng phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan/đơn vị/cá nhân và đầu mối phối hợp trong công tác nhận và xử lý thông tin về hoạt động vật thể bay cảng hàng không, sân bay chủ trì điều phối mặt đất; cơ sở điều hành bay chủ trì thực hiện biện pháp điều hành bay; quân đội, công an chủ trì xác minh, ngăn chặn, chế áp theo thẩm quyền; cảng vụ hàng không chủ trì quyết định đóng, mở tạm thời cảng hàng không, sân bay theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, ông Tấn nhìn nhận, hoạt động của UAV và diều vẫn có thể lặp lại, sự việc dẫn đến một số chuyến bay bị ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay. Đặc biệt tại thời điểm hoạt động bay mùa cao điểm, dịp nghỉ Hè đối với học sinh có thể gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tương tự, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng xem xét gửi Công điện tới các tỉnh, thành phố có sân bay và các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho nhân dân về các quy về quản lý tàu bay không người lái và vật thể bay khác; nguy cơ mất an toàn hoạt động bay do vật thể bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

“Chính quyền tại địa phương khu vực sân bay tích cực phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay trong việc phối hợp, xác minh và xử lý đối với vật thể bay”, Cục Hàng không kiến nghị.

Cơ quan này cũng kiến nghị cần rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay.