Dũng cảm bắt đối tượng phạm tội ma tuý

ANTD.VN - Đoàn công tác Công an tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Thiếu tá Lê Huy Vinh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bị thương khi làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngày 29-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá đồng loạt triển khai các tổ công tác, phối hợp với Công an các phường Hạc Thành và Đông Sơn liên tiếp phát hiện, xử lý các đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định, làm rõ Ngô Văn Long (SN 1993) trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng bán ma túy cho các đối tượng tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy ở Hạc Thành và Đông Sơn. Đây là đối tượng có hai tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy", hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn.

Khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Đông Sơn triển khai thực hiện triệu tập, khám xét nơi ở của Ngô Văn Long theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng Ngô Văn Long đã chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Trong lúc tháo chạy, đối tượng bất ngờ dùng một ổ khóa gang ném mạnh về phía lực lượng truy bắt. Chiếc ổ khóa trúng trực diện vào mặt Thiếu tá Lê Huy Vinh khi anh đang từ phía ngoài lao vào để khống chế, bắt giữ đối tượng. Mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Thiếu tá Lê Huy Vinh đã nén đau, cùng đồng đội lập tức áp sát và khống chế, không để đối tượng trốn thoát.

Mặc dù bị thương nặng, nhưng đồng chí Lê Huy Vinh vẫn cùng đồng đội nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa động viên, thăm hỏi cán bộ bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Ngay sau đó, Thiếu tá Lê Huy Vinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu gần 40 mũi ở vùng miệng và cằm. Hiện sức khỏe của đồng chí đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục được điều trị.

Khám xét nơi ở của Ngô Văn Long, lực lượng Công an thu giữ 5 viên hồng phiến và một túi ma túy đá, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng. Mở rộng điều tra, cùng ngày Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Nhung, ở phường Hàm Rồng, thu giữ thêm 20 viên hồng phiến.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.

Chiều 30-7, Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đồng chí Thiếu tá Lê Huy Vinh.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của Thiếu tá Lê Huy Vinh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong Thiếu tá Lê Huy Vinh yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở lại đơn vị, tiếp tục cùng đồng đội đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.