Kẻ chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

ANTD.VN - Nguyễn Thọ Hùng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân tại các khu đô thị trên địa bàn phường Trường Vinh lấy trộm tài sản với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thọ Hùng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc bị trộm cắp tài sản. Triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thọ Hùng (SN 1992), trú tại khối 5 Quán Bàu, phường Vinh Hưng đã tổ chức lực lượng, tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thọ Hùng

Theo tài liệu điều tra, Hùng là đối tượng thực hiện nhiều vụ đột nhập nhà dân tại các khu đô thị trên địa bàn phường Trường Vinh để trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo trinh sát, Nguyễn Thọ Hùng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp. Mỗi lần gây án, đối tượng đều mặc quần áo kín người, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay, đồng thời tìm cách vô hiệu hóa camera giám sát nhằm che giấu hành vi và đối phó với lực lượng chức năng.

Cụ thể, khoảng 19h08 ngày 19-4-2026, Hùng đột nhập vào nhà chị N.T.H. tại khu đô thị Thành Thái Thịnh, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng gồm dây chuyền và các nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 1h45 ngày 1-6-2026, Hùng mang theo xà cạy và tuốc-nơ-vít đột nhập vào nhà chị V.N.T.H. tại khu đô thị Danatol Cửa Tiền. Sau khi lấy 3,8 triệu đồng trong ngăn kéo bàn trang điểm, đối tượng cạy phá két sắt, lấy 120 triệu đồng cùng nhiều nhẫn và vòng tay bằng vàng, tổng giá trị tài sản gần 250 triệu đồng.

Vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, vào khoảng 18h50 ngày 4-7-2026, Hùng tiếp tục đột nhập vào nhà anh P.V.T. ở khối Đông Thọ, phường Trường Vinh lấy trộm 4,3 triệu đồng.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 1 tuốc-nơ-vít, 1 đôi găng tay màu đen, 1 mũ lưỡi trai màu đen và 1 xe máy nhãn hiệu SYM mang biển kiểm soát 37U2-1050 là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thọ Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.