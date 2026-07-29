“Ông trùm” thực phẩm chức năng giả nói rất xấu hổ và không muốn con biết đến hành vi của mình

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) xác định, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh là PGĐ Công ty Mediphar, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, giám đốc Công ty MegaPhaco, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương đã tổ chức sản xuất, kinh doanh thực thẩm chức năng giả bằng thủ đoạn chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố.

Bị cáo không thực hiện đúng quy trình sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đối với 88 sản phẩm thực phẩm chức năng có giá trị hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Không chỉ sai nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doah thu, chỉ kê khai một phần thuế khiến thiệt hại tiền thuế cho ngân sách hơn 143 tỷ đồng, bị cáo Mạnh còn trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới hối lộ gần 5 tỷ đồng cho lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan quản lý.

Bào chữa cho “ông trùm” sản xuất thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm cho bị cáo này đối với tội “Đưa hối lộ” và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ở tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối đáp với quan điểm này của luật sư, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho nhiều cán bộ Nhà nước, khiến họ đang phải ngồi đây đối diện với hành vi phạm tội của mình.

Sau khi bị khởi tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, khi làm việc với CQĐT, bị cáo Mạnh mới làm đơn tố giác những người nhận hối lộ.

Ở tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, bị cáo Mạnh sản xuất với số lượng lớn, số tiền thu lợi lên tới hơn 264 tỷ đồng. Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền lên tới hơn 143 tỷ đồng. Vì vậy, không có cơ sở giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

“Ông trùm” sản xuất, buôn bán thực phẩm giả Nguyễn Năng Mạnh và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Đại diện VKS cho biết, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm khi đã gây hậu quả và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng trên toàn quốc. Dẫu vậy, VKS đã xem xét rất toàn diện, khách quan khi áp dụng các tình tiết có lợi cho bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Được quyền nói lời sau cùng, “ông trùm” sản xuất thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh trình bày rằng, bản thân đã phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật. Bị cáo vô cùng hối hận và gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng, gửi lời xin lỗi đến nhân viên đã vì bị cáo mà vướng vòng lao lý.

Khi nhắc đến con nhỏ của mình, cựu Chủ tịch Công ty MediUSA đã không cầm được nước mắt. Bị cáo nói không muốn con nhỏ biết đến hành vì của mình, bởi bị cáo thấy rất xẩu hổ. Bị cáo mong Hội đồng xét xử khoan hồng để bị cáo sớm được trở về làm công dân có ích cho xã hội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ chức năng) bị VKS xác định đã có hành vi gặp gỡ, nhận 30 triệu đòng và thông tin cho bị cáo Nguyễn Năng Mạnh biết việc các công ty do Mạnh thành lập đang bị xác minh.

Bị cáo Dũng còn hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra nên đã phạm vào tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”. Đại diện VKS đánh giá, hành vi của bị cáo là ít nghiêm trọng, tuy nhiên việc cung cấp thông tin của bị cáo đã gây cản trở, khó khăn cho hoạt động thu thập, xác minh, thu hồi vật chứng của vụ án.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Dũng cám ơn đại diện VKS đã đánh giá khách quan, công tâm hành vi phạm tội của bị cáo. “Bị cáo ân hận khi đã đánh mất tương lai của mình. Bị cáo xin lỗi lãnh đạo, đồng nghiệp và gia đình của mình. Bị cáo rất ân hận về sai lầm của mình...”, lời sau cùng của bị cáo Dũng.

Được quyền nói lời sau cùng, nhiều bị cáo nữ cũng đã khóc nức nở và bày tỏ sự ân hận, hối lỗi bởi hành vi phạm tội gây ra. Hội đồng xét xử sau đó quyết định nghỉ nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào chiều 31-7 tới đây.