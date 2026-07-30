Khởi tố đối tượng vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

ANTD.VN - Không giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển xe tải vượt phương tiện cùng chiều, một tài xế đã gây tai nạn khiến người đi xe mô tô bị tổn hại 70% sức khỏe.

Đối tượng Dương Văn Bích

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Bích (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra, ngày 8-5, tại khu vực cầu Cầm trên Quốc lộ 18, thuộc khu Mễ Xá 3, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Dương Văn Bích điều khiển xe ô tô tải tự đổ biển kiểm soát 29E-569.34 chở đất từ khu vực mỏ đất Mai Long đến công trình thi công tuyến đường ven sông. Cùng thời điểm, bà T.T.O. (SN 1959, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe mô tô lưu thông phía trước cùng chiều, phía sau xe chằng buộc hai tấm nhựa có kích thước lớn.

Quá trình điều khiển phương tiện, Dương Văn Bích thực hiện vượt xe mô tô trong điều kiện bên trái có xe đầu kéo container lưu thông song song. Khi khoảng cách giữa xe tải và xe container bị thu hẹp, Bích điều chỉnh hướng lái sang phải nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe mô tô, khiến phần bên phải xe tải va chạm vào gương chiếu hậu và tay lái của xe mô tô, làm bà T.T.O. cùng phương tiện ngã xuống đường. Sau khi xảy ra tai nạn, Dương Văn Bích đã dừng xe, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định bà T.T.O. bị tổn hại 70% sức khỏe.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Dương Văn Bích điều khiển xe ô tô không bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện lưu thông cùng chiều, vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.