Bắt nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí cướp xe máy trong đêm

ANTD.VN - Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an phường Nếnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm 5 thanh, thiếu niên mang theo kiếm và đinh ba tự chế truy đuổi, chém bị thương một nam thanh niên để cướp xe máy. Vụ việc cảnh báo về tình trạng thanh, thiếu niên manh động, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng liên quan

Ngày 18/7, Công an phường Nếnh tiếp nhận đơn trình báo của anh Bùi Mạnh Phong (SN 2005, trú xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên) về việc bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp xe máy.

Theo trình báo, khoảng 22h30 ngày 16/7, khi đang điều khiển xe mô tô Honda Wave màu xanh dương, không gắn biển kiểm soát, lưu thông qua địa bàn tổ dân phố Đạo Ngạn, phường Nếnh, anh Phong bất ngờ bị nhóm 5 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô mang theo kiếm và đinh ba tự chế truy đuổi. Các đối tượng đã chém vào tay phải của nạn nhân trước khi cướp chiếc xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nếnh đã báo cáo vụ việc, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ nhóm nghi phạm và triệu tập 5 đối tượng gồm: Hoàng Quốc A (SN 2009), Trương Việt Ch (SN 2007), Lục Vũ Đ (SN 2009), Lý Văn Đ (SN 2008), cùng trú thôn Tam Tiến, xã Lục Ngạn và Leo Trung V (SN 2010), trú thôn Phì Điền, xã Lục Ngạn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm đối tượng có dấu hiệu của tội cướp tài sản.

Ngày 22/7, Công an phường Nếnh đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển toàn bộ vật chứng cùng các đối tượng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án cho thấy tính chất liều lĩnh, coi thường pháp luật của một bộ phận thanh, thiếu niên khi sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để tấn công, cướp tài sản của người đi đường. Việc lực lượng công an nhanh chóng truy xét, làm rõ các đối tượng đã góp phần kịp thời trấn áp tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự và phòng ngừa các hành vi phạm tội tương tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, công nhân và những người thường xuyên lưu thông vào ban đêm cần nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế di chuyển một mình trên các tuyến đường vắng. Khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, có biểu hiện tụ tập gây rối hoặc truy đuổi người khác, cần nhanh chóng tìm nơi an toàn, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.