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Công an Hà Nội mời các bị hại trong dự án trồng sâm Ngọc Linh đến làm việc

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Linh Nhi

ANTD.VN - Công an Hà Nội thông báo làm việc với bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, do Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật.

Kết quả điều tra xác định: Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra thông tin Công ty triển khai dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, cam kết trả lợi nhuận cao; đồng thời ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và vay vốn để huy động tiền của nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã nộp tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến Cơ quan điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai khẩn trương liên hệ với Điều tra viên Ngô Xuân Bách – Đội 1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (Địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), số điện thoại: 098.996.1989, để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Kinh doanh sâm Ngọc Linh

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