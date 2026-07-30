Bóc gỡ tài khoản tham gia hội nhóm chứa nội dung xuyên tạc trên không gian mạng

ANTD.VN -Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 29/7/2026, Công an xã Suối Hai (Hà Nội) phát hiện 1 tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia hội, nhóm có chứa nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Suối Hai làm việc với N.T.H về việc tham gia hội nhóm phản động trên mạng xã hội Facebook

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Suối Hai đã xác minh, làm rõ và xác định chủ tài khoản là N.T.H, công dân đang cư trú trên địa bàn xã. Cơ quan Công an đã mời H đến trụ sở để làm việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/7/2026; quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia mạng xã hội; phân tích phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng để lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trái pháp luật.

Quá trình làm việc, .H nhận thức được hành vi tham gia hội, nhóm có nội dung phản động là vi phạm các quy định của pháp luật, đồng thời tự giác thoát khỏi hội, nhóm chứa thông tin xấu độc; cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, lựa chọn, kiểm chứng thông tin trước khi tham gia hoặc tương tác với các hội, nhóm trên mạng xã hội; tuyệt đối không tham gia, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có dấu hiệu chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật, kích động, lôi kéo hoặc vi phạm pháp luật. Mỗi người dân cần phát huy vai trò, trách nhiệm của công dân số, chấp hành nghiêm các quy định của Luật An ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.