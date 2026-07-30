Công an xã Tiến Thắng thu giữ hơn 25kg pháo nổ

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 25kg pháo nổ, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng liên quan

Thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, khoảng 17h ngày 24-7, Tổ tuần tra Công an xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một trường hợp vận chuyển trái phép hơn 25kg pháo nổ.

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Kim Diến, tổ công tác phát hiện một người đàn ông vận chuyển một thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng chứa 8 giàn pháo nổ loại 100 quả/ giàn. Người vận chuyển được xác định là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1973), trú tại thôn Kim Diến, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thịnh khai nhận toàn bộ số tang vật là pháo nổ, có tổng khối lượng 25,1kg. Đối tượng cho biết đã mua số pháo trên với giá 11 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số pháo nổ cùng các vật chứng liên quan, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện Công an xã Tiến Thắng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, thu giữ số lượng lớn pháo nổ ngay trong quá trình tuần tra thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự, đặc biệt trong bối cảnh các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tố giác các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ pháo trái phép cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm bình yên trên địa bàn.