“Ông trùm” sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả bị đề nghị đến 18 năm tù

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Công ty CP Dược phẩm MediUSA – Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm MegaPharco – Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty CP Hóa dược Hùng Phương - Công ty Hùng Phương) tổng mức án từ 15-18 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) bị đề nghị tổng mức án từ 11-13 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan) lần lượt bị đề nghị các mức án từ 7-8 năm tù và từ 5-6 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

10 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất từ 9 – 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và mức án cao nhất là từ 9 - 11 năm tù theo các tội danh bị truy tố. Trong đó, bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) bị đề nghị từ 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo đánh giá của VKS, trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh Đỗ Mạnh Hoàng cùng Khúc Minh Vũ chỉ đạo nhóm bị cáo khác thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả; thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

"Ông trùm" sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh và các bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo là nhân viên trong hệ thống công ty của Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, VKS đánh giá các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, chỉ được hưởng lương, không được hưởng lợi từ số tiền sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Do đó, cần phân hóa trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt, Phan Công Chiến (cựu cán Bộ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) là cán bộ của cơ quan nhà nước đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh để bỏ qua và giúp cho lô hàng nguyên liệu thông quan, theo VKS, bị cáo Tuân giữ vai trò chính trong việc nhận tiền.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Danh Dũng có mối quan hệ quen biết từ trước. Mạnh đã trao đổi, đặt vấn đề với Dũng về việc thông báo cho Mạnh biết thông tin khi có kiểm tra, xác minh các công ty Mạnh.

Ngày 10-4-2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm 6 công ty của Mạnh, Dũng đã chủ động gặp gỡ, thông tin cho “ông trùm” biết và được Mạnh nhờ giúp đỡ. Dũng đồng ý và hướng dẫn Mạnh cách thức đối phó với hoạt động điều tra (thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, bỏ tài liệu chi phí ngoài).

Đến ngày 11-4-2025, Dũng tiếp tục gặp gỡ và thông tin các công ty của Mạnh vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại Mạnh thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh.

Khi các đơn vị chức năng khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính. Tuy nhiên, do được Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty; tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính; cất giấu, tiêu huỷ thực phẩm chức năng…

VKS xác định, thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn… Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷđồng.

Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.